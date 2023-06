Las huelgas ya han obligado a suspender cerca de 9.000 juicios y 10.000 actos judiciales en Asturias

Los servicios mínimos de la huelga de funcionarios de Justicia incluirá la cobertura a los recursos y tramitación de asuntos en materia de elecciones nacionales, dando por sobreentendido que no habrá un acuerdo antes de la celebración de las mismas. Como ya indicó el Secretario de Estado de Justicia, "Tontxu" Rodríguez, durante su visita a Asturias con motivo del DataFórum, no se retomará la negociación hasta que no se forme un nuevo Gobierno. La huelga está poniendo contra las cuerdas a los usuarios y los profesionales, como abogados y procuradores. Por el momento, las huelgas han supuesto la suspensión de cerca de 9.000 juicios, 5.000 por los paros de los Letrados de la Administración de Justicia, que duraron nueve semanas, y casi 4.000 por los de los funcionarios, que se iniciaron el pasado 17 de abril. Además, se han suspendido cerca de 10.000 actos judiciales.

A nivel nacional, las huelgas han supuesto la cancelación de millón y medio de juicios y un total de diez millones de actuaciones judiciales, según los sindicatos. Los trabajadores calculan que se tardará más de un año en volver a la normalidad, siempre que se realicen las inversiones necesarias para pagar los planes de refuerzo, que consistirán en trabajo por las tardes. La huelga, por supuesto, la están sufriendo también los trabajadores. En una reunión mantenida con la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, se trató el tema de los descuentos a los trabajadores. Este mes de mayo se descontaron los días no trabajados de abril y en junio se descontará mayo completo, aunque el descuento del mes de junio será fraccionado debido a la falta de personal en la Viceconsejería para elaborar las incidencias de nóminas. Los trabajadores se manifestaron a mediodía ante los Juzgados de Avilés, "para recordar al Ministerio el incumplimiento reiterado del mandato legal de negociación con los trabajadores en conflicto". También se ha completado la campaña de recogida de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Asturias. Para este martes está prevista una protesta ante la sede del PSOE en Gijón (calle Argandona). Los sindicatos convocantes (CSIF, CCOO, UGT y STAJ) no comprenden el motivo que ha llevado al Ministerio a acordar subidas salariales de hasta 450 euros mensuales con los Letrados de Justicia y jueces y fiscales –sin que éstos llegaran ponerse en huelga–, y por otro lado dar largas a los funcionarios, que se sienten ninguneados por el Gobierno.