Amelia Valcárcel, a Núñez Feijóo: "Te otorgo mi confianza ya"

La filósofa e histórica feminista Amelia Valcárcel, tradicionalmente cercana al PSOE, mantuvo este martes un encuentro con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha otorgado su "confianza" al entender que es "capaz de hacer una política feminista eficaz" como se ha visto con su decisión de apoyar la modificación de la ley del "solo sí es sí". Así trascendió después de que el PP difundiese cuarenta y cuatro segundos de la intervención de Valcárcel en un seminario a puerta cerrada de la fundación del PP Reformismo21.

En la misma ésta elogia que el PP facilitase con sus votos la modificación de esta norma que había supuesto rebajas de penas a agresores sexuales y la excarcelación prematura de violadores. Argumenta Valcárcel que "por lo menos", cuando el PSOE "se dio cuenta de hasta qué punto estaba creando un monstruo", el PP "estuvo de acuerdo".

La decisión de la catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) –nacida en León pero con orígenes familiares en Asturias, donde reside– de apoyar públicamente a Núñez Feijóo a un mes de las elecciones generales es la consecuencia lógica de su evolución en los últimos tiempos. Valcárcel y otras históricas feministas ligadas al PSOE se han mostrado en los dos últimos años muy críticas con el gobierno de Pedro Sánchez por haber transigido con la polémica y espinosa ley "trans" y, posteriormente, con la del "sí es sí" que ha puesto en la calle a numerosos agresores sexuales.

La filósofa, que en Asturias fue Consejera de Cultura con el PSOE entre 1993 y 1995, protagonizó el último encontronazo público con Sánchez el pasado marzo cuando fue destituida de su puesto en el Consejo de Estado, máximo órgano de carácter consultivo y en el que llevaba como miembro electo, nombrada por los socialistas, desde hacía 16 años. "Yo ya sabía lo que me jugaba. Estaba preparada para pagarlo", explicó entonces a LA NUEVA ESPAÑA sin dejar lugar a dudas de que su salida del Consejo estaba relacionada con sus críticas a las políticas feministas y de igualdad que en el gobierno de Sánchez están en manos de Unidas Podemos. "Ya sabía lo que me jugaba", reseñó.

Este martes en Madrid ha dado un paso más al alinearse con el PP de Alberto Núñez Feijóo. "Lo podías haber dejado hundirse diciendo ya lo arreglaré cuando llegue, mientras tanto que excarcelen a cien más y le levanten la cosa a dos mil quinientos, podrías haberlo hecho, no lo has hecho y te lo agradezco, ha sido una gran honradez por tu parte", afirmó Valcárcel sobre el "sí es sí" dirigiéndose a Feijóo. Y agregó: "Aunque solo fuera eso yo ya te otorgo mi confianza de que eres capaz de hacer una política feminista eficaz porque lo has hecho en este caso, eso era necesario hacerlo y el PP lo ha hecho".

La catedrática participó en un seminario interno de la fundación del PP bajo el nombre "Riesgos para los menores y retos del feminismo: el espejismo queer y la explotación sexual", junto a la escritora Mabel Lozano y la profesora de la Carlos III Montserrat Iglesias.

En el mismo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció que su partido ha creado un grupo de expertos para que, en los primeros meses de su Gobierno, se impulse una norma que cumpla con los objetivos de garantizar el respeto y el derecho del colectivo trans.

Feijóo trasladó a las ponentes que comparte su rechazo a la ley "trans" aprobada por el Ejecutivo y alertó de los efectos negativos de la misma, especialmente en el ámbito deportivo. El presidente popular también se ha comprometido a apoyar una de las demandas del conocido como feminismo clásico, que es legislar contra la trata de mujeres y niños, si los españoles le dan su confianza el 23J. Para el presidente del PP, esta ley es "imprescindible" para erradicar esta lacra y situar a España como una referencia en el mundo en la lucha por los derechos humanos.