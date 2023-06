La cruz y la victoria

"El hombre abanderado", el superhéroe colectivo asturiano que desde 1977 lleva la bandera de Asturias a cualquier acontecimiento cualquier día del año en cualquier lugar del mundo, fue derrotado el pasado domingo en Rotterdam, según las noticias que nos llegan de Holanda, para contradecir a Melendi, el cantautor asturiano al que no le llegaban noticias de Países Bajos. Una celosa guarda de seguridad impidió que unos asturianos que había ido a ver la final de la UEFA Nations League metieran en el estadio Feijenoord la bandera azul con la que iban a animar a la selección roja contra la ajedrezada Croacia. En la Europa de la corrección total, le entró la duda si la enseña azul con la cruz de la Victoria podía ofender a la selección rival. ¿Por qué? No vaya a haber un cristo por una cruz. Ahora se ofende todo el mundo, pero no los aficionados asturianos desbanderados, que se lo tomaron a bien. Los holandeses son muy respetuosos para todo, y, por su parte, los croatas son muy suyos, pero para los demás, que no distinguen los pliegues balcánicos.

El lío no lo fue y quedó todo en la celebración de la asturianidad deportiva de Fernando Alonso, el piloto que más ha cambiado de colores y al que le es fiel la bandera azul, la asturianía gastronómica de la fabada y el cachopo y el asturianeo etílico de la sidra. La bandera de Asturias sólo quiso ofender a Francia para defenderse de la invasión napoleónica que la vio nacer como enseña. En cuanto a la cruz, hay muchas y ésta no la conocían, pero en España, Holanda y Croacia hay inmensas mayorías cristianas, incluso inmensas mayorías que cuando ven una cruz no leen un símbolo cristiano por más que sea la geometría del martirio de Cristo. La cruz amarilla de la bandera de Asturias, que hay quien identifica como la de Fernando Alonso porque aparece, corra donde corra, incluso en las "antírrodas", está tatuada en el brazo del campeón asturiano, que es ateo declarado y de los dejarse (pintar) la piel en el estudio de Juan Manuel García, llamado Xuanma.