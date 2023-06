Foro deja para la semana que viene la toma de temperatura interna tras el pacto con Vox

Foro Asturias transfiere a la próxima semana la toma de temperatura interna en la formación después del tormentoso pacto con Vox que le devuelve la alcaldía de Gijón. El partido reunirá a su comisión directiva, máximo órgano entre congresos, con la obligación de calmar las tensiones que deja tras de sí el acuerdo y que ya han generado la dimisión de dos componentes del organismo –José Suárez Arias Cachero e Inaciu Iglesias– y el anuncio de la baja como militante del candidato a la alcaldía de Oviedo, Carlos Suárez. Antes, hoy, termina el silencio que desde la oficialización del pacto ha mantenido el secretario general y diputado autonómico electo, Adrián Pumares, que ha convocado una comparecencia para esta mañana.

El tema de la alocución pública plantea un análisis de "los retos de Asturias para la próxima legislatura" y, según fuentes del partido, es lo que parece y no se esperan aquí "grandes sorpresas" en relación con la súbitamente agitada vida interna de la formación. El silencio de Pumares había dado pie incluso a que se especulase con una posible dimisión, habida cuenta de la discrepancia pública y nada disimulada que el parlamentario electo ha mantenido con Vox. A finales de 2021, mientras se negociaba la reforma del Estatuto de Autonomía, el partido de Abascal llegó incluso a usar su imagen junto a la del presidente del Principado, Adrián Barbón, en los carteles muy agresivos de una campaña contra la oficialidad del asturiano.

La política lingüística es el principal foco de discrepancia evidente, aunque no el único, entre las dos formaciones que acaban de oficializar su acuerdo para propiciar el retorno a la alcaldía de Gijón a Carmen Moriyón, presidenta de Foro. No se espera, no obstante, que los acontecimientos en el interior del partido den el giro hacia la renuncia de Pumares, al menos de momento.

Mientras el secretario general mantenía en sus redes sociales el retuit de un mensaje de Arias-Cachero contra el fascismo, Moriyón descartó ayer en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA que exista un riesgo de dimisión del que es su número dos y principal apoyo en la nueva etapa que emprendió el partido tras la ruptura con su fundador, Francisco Álvarez-Cascos. Entre las opciones que se han barajado en caliente para hacer frente a la crisis está una segregación de las siglas del partido en Gijón, aunque todo queda pendiente de esa reunión de la dirección la próxima semana.