Miguel Piquero, el ovetense que sacó un 14 redondo en la EBAU: "Creo que elegiré el doble grado de Física y Matemáticas"

El vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, Alfonso López Muñiz, telefoneó en la mañana de ayer, lunes, a la madre de Miguel Piquero Colinas para felicitar a la familia por la nota alcanzada por su hijo en la pasada EBAU, la máxima posible, un 14. Nacido y crecido en La Corredoria (Oviedo), este joven ha estudiado en el instituto de este populoso barrio. Tiene una hermana más pequeña. Ayer atendió a LA NUEVA ESPAÑA en el Centro Asturiano, donde se relajaba practicando uno de sus deportes favoritos: el pádel. "No veía venir la nota que he sacado. En matemáticas sí estaba bastante convencido, porque me habían pasado los resultados y coincidían; pero en lengua, historia e inglés no me lo esperaba para nada", explica.

Miguel Piquero Colinas ha estudiado el bachillerato científico-tecnológico. Su principal inclinación siempre han sido las matemáticas. De cara a su inminente incorporación a la Universidad, "estaba con la idea de estudiar matemáticas, pero estoy planteándome la opción de matricularme en el doble grado de física y matemáticas aquí en Oviedo. Tengo la duda, pero ya que tengo la oportunidad creo que al final voy a elegir el doble grado". Esa doble titulación de matemáticas y física suele tener la nota de corte más alta de toda la Universidad de Oviedo, junto con medicina. Récord histórico de dieces en la EBAU en Asturias, con una tasa de aprobados del 95,85 por ciento El joven ovetense aún no tiene claro a qué quiere dedicarse profesionalmente: "Lo tengo un poco en el aire, pero desde ser profesor, que es una opción que no descarto, hasta cualquier asunto relacionado con la informática, con la programación, que hoy día hay muchas empresas que lo necesitan... Creo que iría por ahí. Pero me gustan más las matemáticas como tal que la informática. Los términos de informática se me atragantan. En la sangre llevo más las matemáticas". Miguel Piquero también estudia piano en el conservatorio. Ahora pasa a quinto curso de grado profesional. "La música me encanta. Forma parte de mi vida. Tocar y escuchar están entre mis actividades favoritas", señala. A la hora de especificar sus gustos, se muestra dubitativo: "Un poco de todo, pero sobre todo pop y rock. ‘Cold Play’ me gusta mucho". No tuvo la suerte de asistir a uno de los conciertos ofrecidos recientemente en Barcelona por la banda liderada por Chris Martin. Además, es un amante del deporte: "Hace tiempo jugaba al fútbol, y ahora sobre todo al pádel y de vez en cuando al tenis. Pero mi deporte favorito es la Fórmula 1: para verlo, probarlo me da miedo". En la preparación de la EBAU, lo que más costó a Miguel Piquero fueron las materias "más de memorizar", caso de historia. Se examinó de las cuatro obligatorias y de física. Matemáticas le ha ponderado doblemente. No hizo el examen de química, envuelto en la polémica. "Durante estas semanas, prácticamente todos los días iba al Instituto porque nos daban clases de preparación de cada asignatura. Pero a las que son más de estudiar no iba, y las estudiaba en casa por mi cuenta, llevándolo al día y de forma regular. Y en el Instituto, a base de hacer práctica de exámenes, vas cogiendo el tranquillo y el trabajo que te queda para casa es mucho menor". EBAU en Asturias: consulta aquí todas las notas