PSOE-IU: el pacto local que no fue, pero que al final funcionó

PSOE e IU salieron de los plenos de constitución de los ayuntamientos festejando "el cumplimiento de los acuerdos" unos, "la unidad y la fortaleza" de su organización los otros. Celebraban en realidad un resultado sin daño, en el que la izquierda asturiana no dejó escapar ninguno de los gobiernos municipales en riesgo a los que podía aspirar, pero también hay algo de ruido y furia en la trastienda de esta victoria que se cocinó en algunas plazas más con la falta de entendimiento de otros que con la voluntad propia de apoyarse mutuamente. Al final, no se pisaron la manguera, pero a veces no por falta de ganas. Esto, estaba claro, tampoco es un amor incondicional sin fisuras.

Catorce corporaciones partían el sábado sin mayoría absoluta, pero con una lista de la izquierda en condiciones de gobierno y en todas ellas, para alivio de las direcciones regionales de PSOE e IU, gobernará la fuerza progresista más votada. Bien, si no fuera porque sólo cinco de ellas salieron adelante gracias al apoyo recíproco entre IU y PSOE. En otras tres medió una simple abstención y hasta en seis, casi la mitad, la falta de interés por apoyarse, cuando no la abierta animadversión entre las listas progresistas, lo fio todo a la falta de feeling entre el resto del espectro político o a la capacidad de la candidatura ganadora para entenderse con otros partidos de fuera de la izquierda. Así sucedió en Langreo y Lena y en Carreño, Parres, Teverga y San Martín del Rey Aurelio. En las cinco primeras el bastón es para IU por su condición de candidatura con más votos y ediles, pero sin el respaldo explícito de los del PSOE. En la sexta, San Martín, la zona más enconada de la batalla municipal de este junio, los socialistas retienen la alcaldía en las mismas condiciones y pese a los intentos de IU de arrebatársela. En Vegadeo, Muros de Nalón y Llanera se da la situación intermedia: la falta de razones para el apoyo deja gobernar al PSOE con una abstención de IU y hay cinco plazas donde sí hubo acuerdo y voto y felicidad completa: son Avilés, Gozón, Candamo, Proaza y Laviana, donde el bastón de mando lo tiene un socialista, ahora sí, previo acuerdo con el resto del espectro progresista. En todos estos lugares con pacto, que incluyen coaliciones de gobierno en todos los casos menos en Proaza, la dirección del consenso es la misma, IU como apoyo para el PSOE, y todo junto pone el sustrato previo para que las dos fuerzas declaren abiertas sus conversaciones de cara a la "gobernabilidad" del Principado en la duodécima legislatura autonómica. El resultado, queda dicho, es el satisfactorio para todos. Puede que no lo haya sido tanto el camino, que ha traído mucho más ruido e incertidumbre de lo previsto. El caso es que ahora empieza una fase distinta y que en este ensayo previo no ha abundado demasiado el entendimiento, pero queda muchísimo camino y el éxito de la empresa ayuda al reseteo y al nuevo comienzo. Hay que recordar que todo esto comenzó con el presidente del Principado, Adrián Barbón, ofreciendo a IU un pacto de no agresión municipal para permitir el gobierno de la lista más votada de las dos. Conviene tener en cuenta que la respuesta de IU no fue un sí, sino una instrucción interna que sólo se comprometía a cerrar el paso a posibles gobiernos de la derecha. Al final, el marcador es el que es, tormenta seca y victoria mutua, pero llega por los caminos descritos, más revirados y retorcidos de lo previsto. No siempre los socialistas apoyaron explícitamente a la coalición, ni la coalición a los socialistas, ni nadie dejó pasar a la derecha.