Récord histórico de dieces en la EBAU, con una tasa de aprobados del 95,85 por ciento

El 95,85 por ciento de los estudiantes que se presentaron en Asturias a la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) celebrada hace dos semanas han superado los exámenes en la convocatoria de junio. Han realizado los exámenes de la fase de acceso un total de 4.148 alumnos y los han aprobado un 95,54 por ciento de las mujeres y un 96,24 de los varones. Los resultados son algo inferiores a los registrados en la convocatoria de junio del pasado año, en la que aprobaron un 96,67 por ciento de los presentados. En 2020 hubo un 95,17 por ciento de aprobados; y en 2021, un 96,41 por ciento.

La nota media general de la prueba EBAU de este año ha sido de 7,504, mientras que en 2022 se había situado en 7,639. La nota más alta obtenida en esta convocatoria de 2023 ha sido de 10 (una decena de casos). El número de estudiantes con calificación media igual o superior a 9 es de 664 personas. Entre los que han realizado exámenes complementarios para subir nota –de cara a poder acceder a las carreras con más nivel de corte–, entre seis y siete pueden haber llegado a los 14 puntos.

El vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, Alfonso López Muñiz, definió los resultados de "excelentes" y expresó su felicitación a los profesores, colegios e institutos "por la magnífica preparación" que han dado a sus estudiantes. Asimismo, señaló que el examen de química –denunciado por numerosos alumnos por contener preguntas que supuestamente no formaban parte del temario– era "perfectamente asequible". López Muñiz apoyó esta afirmación en el hecho de que el año pasado habían obtenido un diez en esta materia 53 estudiantes y este año han sido 64 (con porcentajes que han subido del 3,5 por ciento de los presentados a algo más del 4 por ciento). En química, el porcentaje de aprobados fue del 75,54 por ciento con una nota media de 6,260 (el año pasado había sido de 6,626).

El vicerrector se refirió también a la asignatura de biología, otra de las llaves para abrir las puertas de los demandados grados de Ciencias de la Salud. La media se ha incrementado "en casi un punto," lo que hace suponer que la nota de corte para ingresar en estas titulaciones "se mantendrá o incluso se elevará", pese a lo cual "la mayor parte de los estudiantes que se examinaron en la Universidad de Oviedo podrán acceder a los grados de Ciencias de la Salud" de la institución académica asturiana.

Las revisiones de los exámenes se solicitarán exclusivamente online –nunca en el Vicerrectorado de Estudiantes– los días 20, 21 y 22 de junio hasta las 14 horas. La nota revisada se publicará el 28 de junio a partir de las 19.00 horas, y desde ese momento se podrá generar el certificado digital de resultados definitivo.

Miguel Piquero, un 14 redondo: "Creo que elegiré el doble grado de Física y Matemáticas"





El vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, Alfonso López Muñiz, telefoneó en la mañana de ayer, lunes, a la madre de Miguel Piquero Colinas para felicitar a la familia por la nota alcanzada por su hijo en la pasada EBAU, la máxima posible, un 14. Nacido y crecido en La Corredoria (Oviedo), este joven ha estudiado en el instituto de este populoso barrio. Tiene una hermana más pequeña. Ayer atendió a LA NUEVA ESPAÑA en el Centro Asturiano, donde se relajaba practicando uno de sus deportes favoritos: el pádel. "No veía venir la nota que he sacado. En matemáticas sí estaba bastante convencido, porque me habían pasado los resultados y coincidían; pero en lengua, historia e inglés no me lo esperaba para nada", explica. Miguel Piquero Colinas ha estudiado el bachillerato científico-tecnológico. Su principal inclinación siempre han sido las matemáticas. De cara a su inminente incorporación a la Universidad, "estaba con la idea de estudiar matemáticas, pero estoy planteándome la opción de matricularme en el doble grado de física y matemáticas aquí en Oviedo. Tengo la duda, pero ya que tengo la oportunidad creo que al final voy a elegir el doble grado". Esa doble titulación de matemáticas y física suele tener la nota de corte más alta de toda la Universidad de Oviedo, junto con medicina. El joven ovetense aún no tiene claro a qué quiere dedicarse profesionalmente: "Lo tengo un poco en el aire, pero desde ser profesor, que es una opción que no descarto, hasta cualquier asunto relacionado con la informática, con la programación, que hoy día hay muchas empresas que lo necesitan... Creo que iría por ahí. Pero me gustan más las matemáticas como tal que la informática. Los términos de informática se me atragantan. En la sangre llevo más las matemáticas". Miguel Piquero también estudia piano en el conservatorio. Ahora pasa a quinto curso de grado profesional. "La música me encanta. Forma parte de mi vida. Tocar y escuchar están entre mis actividades favoritas", señala. A la hora de especificar sus gustos, se muestra dubitativo: "Un poco de todo, pero sobre todo pop y rock. ‘Cold Play’ me gusta mucho". No tuvo la suerte de asistir a uno de los conciertos ofrecidos recientemente en Barcelona por la banda liderada por Chris Martin. Además, es un amante del deporte: "Hace tiempo jugaba al fútbol, y ahora sobre todo al pádel y de vez en cuando al tenis. Pero mi deporte favorito es la Fórmula 1: para verlo, probarlo me da miedo". En la preparación de la EBAU, lo que más costó a Miguel Piquero fueron las materias "más de memorizar", caso de historia. Se examinó de las cuatro obligatorias y de física. Matemáticas le ha ponderado doblemente. No hizo el examen de química, envuelto en la polémica. "Durante estas semanas, prácticamente todos los días iba al Instituto porque nos daban clases de preparación de cada asignatura. Pero a las que son más de estudiar no iba, y las estudiaba en casa por mi cuenta, llevándolo al día y de forma regular. Y en el Instituto, a base de hacer práctica de exámenes, vas cogiendo el tranquillo y el trabajo que te queda para casa es mucho menor".