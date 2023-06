Asturias, la deseada

Qué tendrá esta tierrina nuestra que mientras los de aquí no hacen otra cosa que irse fuera a trabajar –es lo que hay–, los de fuera no piensan en otra cosa que en venirse para acá a vivir (a trabajar se supone que no). Así lo refleja un estudio del Grupo Mutua Propietarios, "Satisfechos con nuestro Hogar". Fueron más de 2.300 los entrevistados. Seis de cada diez (61%) elegiría otra región para vivir, estando Asturias entre las más deseadas, con un 6%, junto a Andalucía (11%), Comunidad Valenciana (7%), Islas Canarias (6%) y el País Vasco (4%).

Además, resulta que los asturianos somos junto a los cántabros los españoles más satisfechos con el lugar de residencia. Nuestros vecinos del este en un 84%; nosotros, un 82%, y los vecinos del Oeste, o sea, los gallegos, un 77%. El Cantábrico está de moda.