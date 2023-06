Carolina López (Vox): "Somos la tercera fuerza, el PP debe tenerlo en cuenta en el reparto de los puestos de la Mesa"

Carolina López Fernández (Tineo, 1985) va a repetir mucho la locución «tercera fuerza». Son las vísperas de su estreno en la Junta y la cabeza de lista de Vox habla del ascenso de su partido en el escalafón del parlamento. De lo que significa, de lo que merecen, de lo que piensan hacer con el apoyo que les han dado las urnas. En el asalto inicial inminente de la ordenación de la nueva cámara, la diputada defiende su aspiración a un asiento en la Mesa que, de momento, el PP les niega.

–Empieza el reparto de papeles en la nueva Junta. ¿Aspiran a un sitio en la Mesa?

–Son asuntos que aún tenemos que empezar a tratar, pero somos la tercera fuerza política y eso no se le debe olvidar a nadie. El PP y el resto de partidos deberían tenerlo en cuenta a la hora de asignar los puestos en la Mesa.

–¿No han hablado todavía?

–Aún no.

–Su única opción depende de que el PP les ceda uno de los dos puestos a los que puede aspirar y ya ha dicho que no está dispuesto.

–Como tercera fuerza, deberíamos estar, pero luego está la voluntad de cada uno. Hablaremos y veremos. Sin hablar no se pueden dar opiniones.

–Y si no, ¿qué? ¿Afectaría su exclusión al entendimiento entre los dos grupos durante la legislatura?

–Venimos a trabajar para defender los intereses de los asturianos y vamos a seguir en esta línea, sabiendo que ahora tenemos más fuerza para hacerlo aun mejor.

–La investidura será la primera prueba del entendimiento entre las fuerzas de la derecha y Foro ha anunciado ya que no apoyará a Diego Canga. ¿Ustedes?

–Son temas que no hemos hablado, y antes que nada tenemos que saber lo que se nos plantea. Hemos dicho que no vamos a regalar nada sin saber lo que estamos votando. Cuando pongan las cartas encima de la mesa, se valorará y opinaremos.

–El pacto con Vox en Gijón ha revuelto por dentro a Foro. ¿Le sorprende?

–Eso tendrá que explicarlo Foro. Los gijoneses han sido claros y han votado por un cambio en el que tiene que estar Vox. Adrián Pumares había dicho que delegaba en cada grupo municipal la decisión de configurar los pactos que fueran necesarios. Si hoy dice una cosa y mañana otra... Eso lo tienen que valorar ellos. Nosotros no entramos en problemas internos de otros partidos. Nos centramos en lo que ha decidido Gijón y en que no hemos regalado los votos de nuestros votantes.

–Pumares ya ha dicho que el acuerdo le incomoda, Vox no ha tenido precisamente coincidencias con él hasta ahora... ¿En qué medida puede condicionar esto su convivencia parlamentaria con Foro?

–Nuestra convivencia es con los asturianos y tenemos que velar por sus intereses. Por eso vamos a trabajar.

–Tampoco al PP se le ve demasiado entusiasmado con los pactos que ha suscrito con ustedes. ¿Percibe pudor o retracción en el resto del bloque de la derecha?

–Tendrán que explicarlo ellos. Nosotros lo que percibimos es el apoyo de los gijoneses por haber llegado a un acuerdo, por haber incorporado los votos de Vox a la candidatura que ha logrado la alcaldía. En Tineo, igual. Nuestros votos no se han perdido.

–Ya está Vox con poder ejecutivo en las instituciones en Asturias. ¿Eso en qué se va a notar?

–En que se va a empezar a gestionar conforme a nuestras promesas electorales y a todo lo que venimos defendiendo durante estos cuatro años. En la protección a la familia, en la bajada de impuestos o en la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

–Querían frenar a la izquierda y no lo han conseguido, pero han crecido en votos y escaños. ¿A qué atribuye su ascenso?

–A que el mensaje de Vox esta llegando a la calle. Cada vez son más los españoles y los asturianos que conocen el verdadero proyecto de Vox, lejos de las manipulaciones de la izquierda y de sus discursos de odio y rencor. Cuando no tienen otras propuestas, les queda eso, como vimos con IU y Podemos en el pleno de constitución de Gijón, o con el PSOE durante la campaña. Los ciudadanos no son tontos. Nosotros siempre tenemos el mismo mensaje, no hemos cambiado, hacemos lo que decimos y cumplimos lo que prometemos.

–¿Cuál diría que es su gran proyecto para Asturias?

–No podemos seguir perdiendo población y con las políticas del PSOE la estamos perdiendo a pasos agigantados. Tenemos que favorecer la creación de empleo y apostar por la generación empresarial y por las bajadas de impuestos, que generan riqueza y ayudan a asentar población y empresas.

–Aspiran a ser decisivos y a condicionar un gobierno del PP tras el 23J. ¿Cómo lo notaría Asturias?

–En que tendrían un Gobierno con unas ideas claras y un programa claro en beneficio de los intereses de España, que cada vez está peor. No hay un sector contento. Vamos de manifestación en manifestación...

–¿Cón qué proyectos concretos?

–Será nuestro candidato, José María Figaredo, el que los vaya detallando en la precampaña y la campaña.

–¿Qué responde a quienes hablan de «pactos de la vergüenza» y de que los acuerdos con Vox restarán derechos a los ciudadanos?

–Son declaraciones sin argumentos. No he escuchado a nadie explicar por qué.

–Dicen, por ejemplo, que al leer su acuerdo en Gijón temen que se resientan las políticas de igualdad.

–Es el mensaje tergiversado de los que quieren pintar a Vox como el malo de la película, cuando se está demostrando que no es así. Hemos dado pruebas de que no somos un partido machista, tenemos grupos con tres mujeres en Oviedo y Avilés... No sé en qué se basan.

–Tal vez en que un diputado suyo en Valencia sostiene que la violencia de género no existe.

–Eso lo ha explicado ya Santiago Abascal. No negamos que exista violencia hacia la mujer. Pero el género es algo puramente ideológico. Es como la brecha salarial, lo que realmente hay es una brecha maternal. Lo difícil no es ser mujer, sino ser madre.

–¿Hay un problema semántico entonces?

–No negamos que exista violencia hacia la mujer. También existe hacia el hombre, los niños, los abuelos. Queremos proteger a todas las personas por igual, independientemente de quién sea el agredido o el agresor.

–¿Se sentiría satisfecha si al final de su primera legislatura hubiera conseguido qué?

–En la oposición, nuestra labor es fiscalizar y controlar las labores del Gobierno y ahí vamos a estar. Vamos a ser la oposición real a las políticas de la izquierda, que necesitamos sacar de las instituciones, porque nos están arruinando.

–Pero desde la oposición también se puede influir en las políticas.

–Vamos a trabajar para mejorar la vida de los asturianos.