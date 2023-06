Corazón de chigrera en el Camino

Podría decirse, viendo trabajar a Rosa Iglesias López en el pequeño bar de Soto de Luiña que reabrió el pasado 5 de abril, que es una mujer feliz con su trabajo por lo que disfruta atendiendo a su clientela. Natural de La Atalaya, en Cudillero, recuerda que, tras acabar la EGB, entró muy pronto en contacto con la hostelería.

"Ya empecé como camarera a los 16 años y desde el primer día me encantó mi trabajo y no paré. Primero con mi marido en el camping de San Pedro de la Ribera, un negocio familiar en el que hacías de todo y en el que estuve hasta 2020. También llevé con mi hermana un pub en Oviñana cinco años, que vendimos hace unos meses y ahora, por fin, estoy al frente de mi propio local, este bar, el bar de mis sueños, siempre que pasaba por delante de su puerta me decía que era perfecto para llevarlo yo sola pero tuve que esperar mi momento, y cuando llegó, lo cogí", explica esta emprendedora.

Madre de tres hijos de 7, 13 y 17 años, recuerda que la conciliación era más fácil en la época del camping que desde que se puso ella sola al frente de su bar, La tasca de Rosa, asomado a la carretera que cruza Soto de Luiña, y por donde entran los peregrinos que van a Santiago por el camino de la costa. "Por las tardes, como descanso de cuatro a siete, estoy más con ellos si puedo, sobre todo con el de 7 años; hacemos cuanto podemos mi marido y yo, en fin, como todos los padres que trabajan", explica Rosa, que añade que toda la obra de rehabilitación y la reforma de este pequeño bar de Soto de Luiña la hizo la pareja.

"Mi marido y yo lo asumimos todo y, la verdad, no puedo sentirme más feliz. Es el local de mis sueños, un bar acogedor, chiquitín, que puedo llevar yo sola y que, además, con la llegada de tantos peregrinos también me sirve para conocer gente de otros países. Soy una persona muy extrovertida, me encanta la gente", afirma esta profesional que se muestra sorprendida por la cantidad de caminantes que desde hace tiempo ya están cruzando por Soto de Luiña.

"La tasca está enfocada a los peregrinos, es lógico porque por aquí delante pasan bastantes cada día, pero también es para la gente del pueblo y de todo el entorno, es decir, que todo el mundo es bien recibido . Es cierto que por el verano hay mucho trabajo, pero yo por el invierno voy a seguir aquí trabajando igual, cada día, la gente tiene que salir a alternar y yo quiero dar servicio todo el año", señala.

Desayunos caseros donde destaca su mantecado, pinchos variados y una tortilla con la que triunfa –"sobre todo la que lleva pimientos", como recuerda– además de todo tipo de bebidas es lo que ofrece, fundamentalmente, en su bar. En un futuro próximo tiene pensado ofrecer también un plato o un menú peregrino, que aún tiene por concretar.

Todo lo atiende ella, esa era la idea cuando decidió emprender, individualmente, en Soto de Luiña al frente de un local que dista poco más de un kilómetro del lugar donde vive junto a su familia, en San Martín de Luiña.

"Emprendiendo con este barín hice realidad el sueño de mi vida. Tuve que esperar mucho tiempo, pero ya es mío", afirma con una sonrisa que no se le borra de la cara y con la que atiende a cuantos clientes, sean peregrinos o no, entran en su tasca, asomada al Camino, en medio de Soto de Luiña.

Lo de emprender en el medio rural nunca le dio miedo. Al contrario. Y matiza: "Mis padres, que me han apoyado siempre y lo siguen haciendo, tenían siempre más temor de que algo no saliera bien, pero yo siempre he sido muy decidida y, todo cuanto he hecho, lo hice con sentido, y hasta ahora me fue bastante bien. Eso sí, hay que trabajar mucho, algo que para mí no es problema porque, como ya dije, soy una enamorada de mi oficio y de la hostelería. ¿Si se puede emprender aquí? Sí, se puede. Yo estoy feliz aquí, eso está claro, pero la suerte no viene sola, hay que salir a buscarla", matiza.