Los "currantes" de la Justicia atruenan Oviedo: cientos de funcionarios salen a la calle para exigir al Ministerio que se siente a negociar

Llevan más de dos meses de protestas y siguen inasequibles al desaliento. Se juegan mucho. Cada día que pasa de huelga es un día menos de sueldo. Los funcionarios de Justicia volvieron a atronar a mediodía de este miércoles las calles de Oviedo con un manifestación para reclamar que el ministerio se siente a negociar con ellos y aprueba unas subidas que ya concedió a los Letrados de Justicia y a los jueces y fiscales. Pero el Ministerio sigue dándoles largas, y dice que no negociará hasta pasadas las elecciones.

Este miércoles, los funcionarios recorrieron las calles entre los Juzgados y la Gerencia Territorial del Ministerio, en la calle Asturias de Oviedo. Este martes "empapelaron" la sede del PSOE en Gijón. Avisan que irán a todos los mítines, y que hablarán con todos los políticos. Este miércoles por la mañna lo hicieron con Covadonga Tomé, diputada regional de Podemos.

Durante la manifestación se escucharon gritos de protesta que hacen referencia al ninguneo al que están sometiendo a los funcionarios: "Cuerpo sin toga, Sánchez nos ahoga", "Sánchez, clasista, no eres progresista", "Jueces, letrados, y a los funcionarios nos tienen olvidados" o "Justicia parada y Sánchez no hace nada". Los funcionarios dicen que son el 93 por ciento de la plantilla y quienes sacan adelante el trabajo, asumiendo funciones por las que están cobrando los secretarios judiciales.O sea, unos "currantes de la Justicia" a quienes no se está pagando como debiera.