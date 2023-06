"

Llevo de vicepresidente dos años con lo que las singularidades del sector ya son conocidas y tengo claro que tenemos grandes productos que debemos valorizar en su justa medida". Son palabras de Víctor Ramos, nuevo presidente de la DOP de la sidra, que ayer celebró en Gijón una nueva edición de su salón.

–Podría decirse que la Sidra DOP está en un momento dulce...

–En cierto modo, sí. Las ventas de sidra natural van en ascenso, seguramente no todo lo que los amantes de la sidra de Asturias quisiéramos, pero siempre hacia arriba. Necesitamos más presencia de la sidra natural tranquila, la de copa y de la natural espumosa en restaurantes, tabernas, restaurantes de bodas y celebraciones. ¿Por que no hacer el brindis con una sidra natural espumosa?, ¿por qué no una sidra tranquila en bares, cafeterías o en general en cualquier negocio de hostelería, en tiendas especializadas... Hecho de menos en zonas turísticas de la región productos de marcas de calidad asturianas, como es la DOP Sidra de Asturias, en tiendas, en sidrerías, en restaurantes, en cafeterías, en alojamientos... Si el asturiano no apuesta por sus productos, ¿A quién le vamos a pedir la apuesta, a los de fuera?

–¿Cómo afrontaron ayer el Salón de la Sidra de este 2023?

–Es mi primer salón como presidente y debo decir que ha sido un éxito de participación, 30 de los 32 lagares inscritos en la DOP estuvieron en el salón, casi todos con sus marcas propias. También tuvimos para degustar sidra natural en sus dos vertientes , en rama –de escanciar– y la tranquila –de copa–; y las sidra espumosas, con sus dos métodos de elaboración, segunda fermentación en botella o en depósito, lo que pone de manifiesto la apuesta clara e inequívoca de los operadores inscritos por la Sidra de Asturias. Mi felicitación y un aplauso para todos ellos.

–En esta edición premiaron a la Asociación de Guisanderas de Asturias...

–Es un premio merecidísimo y acertado. Las guisanderas cuidan de la tradición y la cultura gastronómica asturiana. Son negocios, en su inmensa mayoría, pequeños, pero con una apuesta clara por los productos de cercanía, y muy ligados al territorio, con una apuesta clara por la calidad y el entorno. La asociación fue fundada en 1997, lo que avala aún más su buen hacer. La mujer y la cocina siempre han ido de la mano, salvaguardando un trozo de nuestra historia culinaria.

–Asturias tiene mucho que ofrecer, ¿hace falta creérselo un poco más?

–Cada vez recibimos más turistas y la llegada del AVE –esperemos– será un eslabón más. Si logramos el reconocimiento de la Cultura Sidrera Asturiana, será otro eslabón. Debemos prepararnos y apostar por la calidad, apostar por lo nuestro, por los productos asturianos con marcas de calidad, unirnos y todos juntos tirar del carro: sector sidra (cosecheros y lagareros), sector gastronomía, sector alojamientos, sector comercio, sector distribución, etcétera. Debemos ser valientes, reconocer nuestras capacidades y valores y apostar por ellas, y también, cómo no, ver nuestras carencias, hacer un análisis riguroso de ellas y trabajar en ponerles remedio. Es el momento de sumar y de hacer una apuesta clara por la sidra, que en el caso de los asturianos debe ser por la Sidra de Asturias, que en definitiva es apostar por el medio rural asturiano.–

¿Los clientes saben valorar una buena sidra DOP o hace falta un poco de "educación sidrera"?

–El cliente siempre manda. Es el que paga, y debemos cuidarlo y mimarlo.

En Asturias tenemos grandes elaboradores, lagares grandes, medianos y pequeños, dos productos amparados por la DOP, sidra natural: con dos subtipos en rama y tranquila, sidra natural espumosa, con dos métodos de elaboración segunda fermentación en botella y depósito. Entonces, c

laro que hace falta educación sidrera, pero ¿quién la da?, ¿la Universidad?, ¿las Escuelas de Hostelería? –en este punto quiero hacer mención especial a la de Gijón, con un aula para la sidra y realización de numerosas actividades–. ¿Tenemos prescriptores en los medios de comunicación? ¿Se cuida bien el producto en los establecimientos de hostelería? ¿Tenemos cartas de sidras en los establecimiento de hotelería? ¿Cuando llegan los turistas se les ofrecen productos con marcas de calidad asturianas? Y así, muchas cuestiones más. Creo que los lagares debemos hacernos más comunicativos con lo que hacemos, con las variedades que utilizamos para la elaboración de sidra. En la DOP, con 76 variedades de manzanas dulces, ácidas y amargas, los perfiles de las sidra pueden ser muy distintos y eso tenemos que contarlo.