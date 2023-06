Carlos Escribano, veterinario: "Pese a la crisis, la ganadería española tiene grandes posibilidades de competir internacionalmente"

"Pasé unos años estupendos en Asturias desde el punto de vista personal, familiar y profesional. Y agradezco el trato de todo corazón", dice Carlos Escribano, quien dio sus primeros pasos como veterinario en el Principado a finales de los años 70. Fue también funcionario de la Xunta y en su nutrido currículum figuran cargos como la vicepresidencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, director general de Recursos Agrícolas y Ganaderos del ministerio durante varias legislaturas. Se jubiló en 2020 como presidente de la empresa pública Extasa, pero debido al covid no fue hasta ahora cuando sus compañeros y amigos en Asturias pudieron obsequiarle con un homenaje que tuvo lugar el pasado fin de semana en Pruvia (Llanera).

–¿Contento del reencuentro?

–Por supuesto, estuve con gente que conozco desde hace 40 años o más, algunos que hacía tiempo que no veía. Me hizo mucha ilusión y fue una sorpresa muy grande.

–¿Cómo ha evolucionado la profesión en todos estos años?

–Ha habido un cambio sustancial del veterinario como trabajador en el medio rural a veterinario de clínicas de pequeños animales, de perros y gatos. Cuando yo estudié hace ya bastantes años teníamos tres especialidades: medicina veterinaria, producciones animales e industrias relacionadas con la alimentación. Ahora veo que en el medio rural seguramente hay menos vocación por la profesión que antes.

–Quizás es que ustedes son un buen termómetro sobre la situación del campo, la crisis que atraviesa el sector primario.

–Totalmente. Yo creo que ese es el problema. En el campo no solo faltan veterinarios, sino otros profesionales, hay crisis de relevo generacional por la diferencia de desarrollo entre el medio rural y el medio urbano. Sin embargo, a pesar de eso, los sectores ganaderos españoles siguen progresando, son muy activos, muy dinámicos, orientados a la exportación, tienen unas posibilidades de competencia internacional muy grandes. Y eso a pesar de que no da la sensación a veces de que esto es así.

–Cuando estuvo en el Ministerio tuvo que lidiar con una de las mayores crisis alimentarias de los últimos tiempo, la de las vacas loca.

–Sí. Yo estaba trabajando en Bruselas en la representación permanente de España ante las instituciones europeas cuando se diagnosticó el primer caso de vaca loca. Yo había estado anteriormente trabajando con enfermedades de este tipo y acordaron trasladarme a Madrid. Efectivamente, fueron unos años duros y complicados con una alarma social impresionante, muy superior a la realidad que había en España. Me tocó trabajar contra esa enfermedad, de lo cual quedé bastante satisfecho. Tuve muchísima ayuda por parte de todas las organizaciones y de los veterinarios, de todas las comunidades autónomas. Quedé muy contento de cómo erradicó España esa enfermedad de la que nunca hemos vuelto a hablar. Fue gracias al trabajo de mucha gente.

–En Asturias, puso en marcha las campañas de saneamiento del ganado, un modelo que se extendió luego al resto de España.

–Sí. El objetivo de todos nosotros era poner Asturias a la cabeza de la ganadería española. Entonces empezamos con una velocidad muy superior al resto de España, creamos un sistema automático independiente. Ahora, dentro de las comunidades autónomas que tienen erradicadas esas enfermedades, Asturias ha sido la primera, de lo cual yo me sigo sintiendo muy orgulloso. El sistema se extendió luego por toda España. Más o menos algunos han ido aplicándolo en toda su intensidad, aunque todavía hay algunas pequeñas diferencias y algunos problemas como se ha visto ahora.

–De hecho quería preguntarle por la polémica de semanas atrás en Castilla y León por la relajación de los controles de tuberculosis del ganado que pretendían.

–A mí me parece muy mal y ha sido un disgusto muy grande lo que se ha montado con esta cuestión. Yo creo que en todas las campañas de saneamiento hay que hablar del contexto. Aquí estamos hablando de un sector que exporta el 30% de su producción, me refiero al sector del vacuno. Se envían cerca de 250.000 toneladas a un montón de países, por ejemplo, Marruecos, India, Argelia, Líbano, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Francia, Turquía, Israel, Países Bajos, Italia... Y esto se hace gracias a nuestro caché sanitario, porque lógicamente, si no tienes el sector saneado, estas exportaciones son más complicadas. También hay un segundo contexto: por ejemplo, si tuviera un cebadero de terneros, seguramente no me gustaría comprar en las explotaciones que no están garantizadas sanitariamente.

–Flaco favor nos hacemos si relajamos los controles.

–Pues claro. Porque si no tenemos esa posibilidad de exportación que ahora nos brinda la garantía sanitaria de los cebaderos españoles, pues habría que reducir producción o quedarnos nosotros eso que mandamos fuera. Y desde el punto de vista de los consumidores, aunque el riesgo es pequeño, creo que a nadie nos gustaría estar consumiendo productos que vienen de explotaciones que no están saneadas.

–Ganaderos, veterinarios y dirigentes se han enfrentado en otra muestra, quizás, de las tensiones que sufre el sector primario por la caída de ingresos.

–Me gustaría reseñar que hay que hacer como empezamos nosotros en Asturias: si no hay acuerdo entre todos, no se puede hacer una buena campaña. Estamos dentro de la UE y obligados a cumplir con la normativa comunitaria, que está reflejada en la normativa española y en el plan de trabajo que el Ministerio aprueba todos los años. Para mí es verdaderamente triste ver las broncas que se han organizado, que tienen alguna consideración técnica y otras que ya se escapan del mundo de la ganadería. Pero lo de saltarse la normativa comunitaria y española a la torera no es un buen procedimiento para resolver el problema. Cuando le dices a un ganadero que tiene que sacrificar sus reses es lo peor que puedes hacerle, pero cuando se analiza, todos se dan cuenta de que es lo mejor para acabar con las enfermedades.

–Asturias es zona libre de tuberculosis desde 2021. Algo se han hecho bien aquí las cosas...

–Cuando empezamos las campañas, hace ya un montón de años, a finales de los 70, la gente que trabajaba en esto iba a todas las parroquias a ver a los ganaderos para explicarles lo que se iba a hacer, por qué y cómo. Al final la gente lo entendió y, primero, el esfuerzo que hacían las administraciones. También fue importante la colaboración que prestó Central Lechera Asturiana con un convenio para pagar los honorarios de los veterinarios, Caja Rural los adelantaba, al igual que las indemnizaciones por sacrificio. Todos nos pusimos de acuerdo en hacerlo rápido y bien. Hubo ganaderos que sufrieron mucho, pero el balance en general ha sido bueno porque eso también sirvió para mejorar las explotaciones.