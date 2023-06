Fallece Noel Zapico, histórico sindicalista y personaje clave en la transición política en Asturias

Noel Zapico, figura clave en la transición política en Asturias que desarrolló una notable trayectoria en el sindicalismo antes de la misma, ha fallecido a los 86 años de edad. Fue presidente del Consejo Nacional de Trabajadores antes de la democracia y formó parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, fue fundador de Alianza Popular (AP) y del Partido Popular (PP), y participó en el gobierno regional de Sergio Marqués. Deja tras de sí entre quienes les conocieron un enorme recuerdo marcado por su "honestidad" en sus labores públicas.

Noel Zapico Rodríguez nació en La Roza, Langreo, el 21 de julio de 1936. Era nieto e hijo de mineros y a los 15 años comenzó a trabajar en la empresa Carbones Asturianos. Paralelamente, estudió perito mercantil y la diplomatura de graduado social, pero cuando tenía sus miras puestas en continuar los estudios en Madrid, algó truncó sus planes. "Sucedió algo que los interrumpió: la huelga de 1962, la "huelgona", cuando yo tenía 26 años", rememoraba el propio Zapico en LA NUEVA ESPAÑA.

Zapico ya era enlace sindical juvenil en su empresa, pero comenzaba entonces su progresivo ascenso al Sindicato del Combustible, tanto en Asturias como en Madrid, donde pasaba a residir y alcanzar la presidencia de la cúpula de los trabajadores en 1969. Tuvo así una notable trayectoria sindical durante el franquismo.

En esa etapa fue también presidente de la delegación en la OIT, justo en el momento en el que arreciaban los intentos para expulsar a España, ya que carecía de libertades sindicales al regir el formato de sindicato vertical. "Tras conocer a Kissinger, la Embajada de EE UU en Ginebra me dio el manuscrito de 'Archipiélago Gulag' para que me defendiera de los ataques de los rusos, ya que los sindicatos comunistas, socialistas y cristianos pedían nuestra expulsión", recordaba el propio Noel Zapico.

Como procurador en Cortes -desde 1964-, Torcuato Fernández-Miranda le designó ponente de la reforma política que propició la llegada de la democracia. "Yo creo que fui de los primeros a los que el Rey les desveló que iba a nombrar a (Adolfo) Suárez, en lugar de a Torcuato, como presidente del Gobierno", evocaba Noel Zapico, que dimitió del Consejo Nacional de Trabajadores "para dejar paso libre a las libertades sindicales". Su figura resultó así clave en la Transición.

De su labor hasta ese momento datan legislaciones para la minería como el coeficiente reductor de jubilación o la lucha contra la silicosis, objetivo que incluye la creación del Instituto de Silicosis de Oviedo, al que rechazó que pusieran su nombre. Su dedicación a esas labores era "un compromiso de vida con los mineros, el colectivo humanamente más solidario que he conocido". Para los mineros, siempre tuvo palabras bonitas. "No he tratado colectivo humanamente más solidario que el de los mineros", decía.

También fue uno de los creadores del régimen especial de la minería, algo de lo que siempre se enorgulleció, al considerarlo "un monumento de los avances sociales". Antes de las elecciones de 1977 fue una de las primeras personas en reclamar la legalización del Partido Comunista de España (PCE).

Posteriormente, Zapico protagonizó su recordada etapa en Alianza Popular (después PP) y su participación en el Gobierno asturiano de Sergio Marqués, hasta que se desencadenó la crisis con Francisco Álvarez-Cascos. El 31 de diciembre de 2013, Noel Zapico cerraba a los 77 años su última etapa de actividad pública como adjunto a la Procuradora General del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso, cuando dicha institución era disuelta por los ajustes presupuestarios.