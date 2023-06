Miércoles caótico en el transporte público asturiano: las obras en la "Y" y la avería en los trenes demora a millares de pasajeros

La de ayer fue una jornada de absoluto caos ferroviario sin precedentes en Asturias. Las principales líneas de cercanías y media y larga distancia permanecieron cortadas durante toda la mañana tras registrarse dos cortes en el suministro de energía de Adif en Galicia. Miles de asturianos quedaron "tirados" en los trenes y las estaciones, en la mayor parte de los casos sin ningún tipo de información, ni previsiones sobre la reanudación del servicio, lo que provocó críticas de los afectados. "A veces hay retrasos, pero como lo de hoy, nunca", clamaba el usuario Ángel García. Algunos viajeros tuvieron que subirse a tres trenes para llegar a su destino y otros sufrieron retrasos de hasta tres horas. Renfe se vio obligada a alquilar autobuses.

La primera avería se registró a las 9.20 horas: "Hemos tenido falta de suministro de energía en línea de señales y en las estaciones comprendidas entre Ferrol y Ortigueira (ancho métrico)", en Galicia, señalaba Adif. La incidencia afectó a varios trenes de viajeros, que tuvieron que permanecer detenidos en estaciones y apeaderos, y a las líneas de cercanías C-1 (Gijón-Oviedo-Puente de los Fierros), C-2 (Oviedo-El Entrego) y C-3 (Llamaquique-San Juan de Nieva), en las que también estuvo suspendida la circulación. Adif anunciaba después que la circulación ferroviaria quedaba restablecida a las 10.50 horas.

Por poco tiempo. Cuando aún se registraban importantes retrasos por el percance anterior, Adif informaba de otra avería, en el mismo lugar y por el mismo motivo. "Desde las 13.05 horas tenemos falta de suministro de energía en línea de señales en las estaciones comprendidas entre Ferrol y Ortigueira (ancho métrico). La circulación se mantiene en lo posible con autorizaciones de rebase de señales". A las 13.29 horas quedaba reparada la avería y se restablecía la circulación.

A Bernardo Pérez le costó dos horas llegar desde Pola de Lena a Oviedo. "Cogí el tren a las nueve y diez de la mañana y se paró llegando a Ablaña. A los veinte minutos nos dijeron que se habían parado todos los trenes porque se había caído la señalización. Estuvimos parados una hora y acabamos de llegar. Dijeron que iban a llamar a unos taxis y nada", explica. Su historia se repite entre los pasajeros que llegaban o salían de la estación de la calle Uría. Los viajeros de Pola de Lena fueron los últimos en bajarse al andén antes de que la megafonía anunciase una nueva parada en el servicio. "Yo trabajo por las mañanas así que he perdido casi toda la jornada, volveré a casa en autobús por si acaso", lamenta Bernardo Pérez.

Ángel García acude cada día en tren a su trabajo en la capital del Principado. "A veces hay retrasos pero como el de hoy nunca, he tenido que llamar para avisar que llegaba tarde", explica. Algunos de los perjudicados se vieron obligados a regresar a sus estaciones de origen a bordo de trenes de cercanías para ser trasladados en autobús a sus destinos. "Yo salí de Gijón, quedé parado en Veriña, desde allí cogimos un tren de Feve, nos trajeron a Oviedo y ahora a ver si tengo tren para ir a Mieres", explicaba José María Iglesias a media mañana.

El final de turno de algunos maquinistas y el cambio de vías de los convoyes desconcertó a muchos pasajeros que esperaban junto a las vías para buscar su tren. "No nos han explicado nada, yo estoy aquí porque creo que es de donde sale el tren que va a Mieres", comentaba la gijonesa Nati Fueyo.

Érika García cogió ayer el tren a Oviedo en Gijón. Viajaba con su hija al Centro de Integrado de FP Cerdeño. "Teníamos cita a las once y diez, pero no vamos a llegar, así que nos trastorna muchísimo", decía la madre. Cogieron el tren de las 9.30 horas con 15 minutos de retraso. Ni siquiera habían salido del concejo de Gijón cuando en el apeadero de Veriña el tren se paró. Tras unos minutos de incertidumbre, el maquinista anunciaba por los altavoces que el tren no podía moverse. Como alternativa, los viajeros podían pasar al apeadero de Feve, en la misma estación, y volver a Gijón donde podrían coger otro tren hacia Oviedo, a donde madre e hija llegaron pasadas las once de la mañana. "No solemos viajar en tren y visto lo visto... nos hemos estrenado con muy poca suerte", decía.

También perdió su cita ovetense, pero con la Agencia Tributaria, Carmen Castro. "Tenía hora pedida para revisar todas las declaraciones y liquidaciones que tienen que ver con la muerte de mi padre. Así que esto me ha trastornado bastante", reconocía. "Alguna vez sucede que acumula retraso, pero lo de hoy no me había pasado nunca", apuntaba.

Anabel Vigil esperaba desde pasadas las 9 de la mañana el tren en Veriña. Pasó un semidirecto a velocidad inusualmente baja. "Pensé que iba a parar, porque algunas veces, cuando hay retrasos, los semidirectos se convierten en trenes de paradas. Pero siguió de largo". El tren de las 9.30 llegó a las 10.00 a Veriña, casi parado. Vigil subió, pero no arrancó y al cabo de diez minutos les mandaron bajarse y, si querían, coger el tren de Feve en la misma estación para volver a Gijón. "Todo el mundo lo hizo, claro, porque en Veriña no hay transporte alternativo". Vigil indicó que últimamente las incidencias en Renfe son más habituales que nunca. "Dejé de viajar en Feve por esos mismos incumplimientos y ahora con Renfe también hay pocas alegrías", añadió.

El viaje Oviedo-Gijón en autobús dura hasta media hora más por los atascos en la "Y"

La movilidad entre las dos ciudades se ve entorpecida a causa de las obras «eternas» del tercer carril: «Es horrible», claman los usuarios

J. S. L.

Unos 30 kilómetros separan las dos principales ciudades de Asturias, Oviedo y Gijón. Una distancia que en autobús supone, en condiciones normales, un viaje de media hora, y algo menos en coche. Sin embargo, en ocasiones –"últimamente todos los días", se queja una usuaria de la línea de autobuses que une ambas ciudades–, la duración del trayecto aumenta en 15, 20, 30 o incluso más minutos, para desesperación de los viajeros. La culpa la tienen las obras en la autovía "Y" (A-66), que en el caso de la construcción del tercer carril están activas desde noviembre de 2019 y no finalizarán hasta finales de este año, pese a que solo afectan a un trayecto de 4,390 kilómetros de longitud. Unas obras que muchos usuarios califican de "eternas", pues se prolongarán casi tanto en el tiempo como lo que se tardó en los años setenta del siglo pasado en construir toda la autovía, con 43,820 kilómetros de recorrido. Pero a las obras del tercer carril se unen desde hace meses las que se ejecutan a la entrada de Oviedo, que también generan frecuentes atascos. Todo ello se traduce en peores tiempos de viaje.

Todos los días, a eso de las tres de la tarde, varios funcionarios hacen cola frente al Edificio Multiusos, en Oviedo, para tomar el autobús que los lleva de vuelta a Gijón tras completar su jornada laboral. Una de estas trabajadoras, que prefiere no dar su nombre, lamenta la frecuencia con la que se enfrenta a demoras de hasta media hora sobre la duración normal del trayecto. "Cuando entramos en el embudo de las obras, hay días que tardamos más de treinta minutos en salir", asegura, especialmente molesta porque la situación se dio tanto el lunes como el martes de la presente semana.

Una práctica, la de continuar con las obras en días laborables, que viene provocando malestar entre los usuarios, pues tal y como ocurrió el pasado 18 de abril, tienen que hacer frente a retenciones importantes que en algunos casos llega, a impedirles incorporarse a tiempo a su puesto de trabajo. Algunos viajeros proponen tomar la ronda para así, al menos, librar las obras de la entrada de la ciudad, pero esta alternativa no cuenta con la aquiescencia del Principado. Fuentes de la Consejería de Infraestructuras indican que tomar este desvío "no es viable", ya que el autobús "también tiene que hacer la parada de la calle General Elorza de Oviedo", que no podría respetarse con ese itinerario.

Esther Pérez, usuaria diaria de la línea Oviedo-Gijón, comenta que a veces los autobuses sí toman ese desvío, y observa criterios arbitrarios a la hora de decidir cuándo. "A veces cogen esta ruta cuando hay atasco y otras veces no", explica. "Yo oigo hablar a los conductores, y en función de las notificaciones que reciben sobre el estado del tráfico toman un camino u otro". A este respecto, el Principado argumenta que existe "una redistribución de los itinerarios entre Oviedo y Gijón, tanto por la AS-II como por la ‘Y’, dependiendo de factores del tráfico como las obras o la situación que presenta en cada momento del día la entrada y salida de Oviedo".

Los viernes "siempre hay muchísimo tráfico y tardamos más de la cuenta", prosigue Pérez. "Pues en verano ya pasa casi todos los días que hace bueno", contesta una mujer. Otra usuaria, Julia Miguel, sintetiza el sentir general: "Es horrible, los atascos son tremendos".