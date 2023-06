La salida de Cofiño del Gobierno agita las negociaciones del arranque de legislatura

La salida de Juan Cofiño del Gobierno para asumir la presidencia de la Junta General agita las negociaciones para el arranque de la legislatura. Mientras el PSOE trató ayer de arropar de absoluta normalidad el paso del "hombre fuerte" del primer Ejecutivo de Adrián Barbón a un cargo meramente institucional y el PP guardó silencio, Vox lo interpretó como una maniobra "sutil" de facilitar la negociación de los socialistas con IU sobre el nuevo gobierno autonómico y Podemos habló abiertamente de "una concesión" a las demandas de la coalición en la negociación para la gobernabilidad del Principado, en la próxima legislatura 2023-2027.

El propio vicepresidente, Juan Cofiño, abundó ayer en sus sensaciones tras confirmarse su nominación por parte del PSOE para un cargo que es la segunda máxima autoridad de Asturias y que ya ostentó por razones muy distintas hace 40 años. "Me satisface ese cargo, si no, no lo aceptaría. Ya tengo una edad determinada. Fui el presidente de la mesa de edad en la constitución del parlamento en esta etapa democrática en el año 1983, porque era entonces el diputado más joven y, hombre, después de toda una vida pública y privada, terminar ahora presidiendo la asamblea legislativa asturiana es una gran satisfacción", manifestó Cofiño, que preguntado por LA NUEVA ESPAÑA si le hubiera gustado seguir en el Ejecutivo, respondió: "Han sido cuatro años de una experiencia estupenda, años duros, difíciles y complicados. Yo vengo hablando con el Presidente de la necesidad que siento de bajar un poco el estrés de trabajo por razones de índole personal y el Presidente lo ha entendido y hemos encajado mi próximo futuro, si así lo quieren los parlamentarios, en una posición más de labor legislativa; que tiene lo suyo, pero que no tiene tanto estrés".

Cofiño se pronunció asimismo acerca de las previsiones que tiene Barbón acerca de una mayor tensión y polarización para el ciclo político que se avecina. "Tiene que ver con la pulsión que estamos viviendo en estos momentos a nivel del país y que esperemos que no se traslade miméticamente al parlamento asturiano", apuntó el todavía vicepresidente del Principado. "El país está muy polarizado en estos momentos, hay una ola de involución de la mano de partidos muy radicales como Vox, con un plan muy dañino para la convivencia que espero que lo sepamos reconducir", añadió.

Precisamente la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, vio un objetivo político en la decisión del PSOE de postular a Cofiño como nuevo presidente del parlamento asturiano. "Entendemos que es una manera sutil de apartarlo del próximo Gobierno, ya que podía representar un obstáculo en la negociación que mantienen PSOE e IU, tras varios desencuentros producidos entre Cofiño y la coalición durante la pasada legislatura". López emplazó al futuro presidente del parlamento asturiano a que "sea totalmente imparcial y abandone el tono conflictivo y poco integrador en el parlamento al que nos tenía acostumbrados a Vox en sus intervenciones".

La diputada de Podemos, Covadonga Tomé, no dudó en calificar de "concesión a las peticiones de IU" la salida del Gobierno de Cofiño, que calificó de "sorprendente, por el peso específico que tuvo en el anterior Gobierno". La marcha del vicepresidente, calificado ayer en círculos parlamentarios como "el baluarte político" del primer Ejecutivo de Barbón, cogió de sorpresa incluso a alguno de sus más estrechos colaboradores, en una legislatura en la que a Cofiño le tocó lidiar con el "encargo estrella" de la reforma de la Administración asturiana, la ley de Empleo Pública y la controvertida ley de Calidad Ambiental.

"IU, socio preferente"

Adriana Lastra, en su nuevo papel de "número tres" de la Federación Socialista Asturiana no se extendió más allá de las razones que ya había revelado este martes el presidente del Principado, Adrián Barbón, y ayer mismo, el propio interesado, Juan Cofiño. "No voy a entrar a debatir con una diputada sobre las motivaciones cuando el propio candidato a la Mesa las ha explicado", manifestó acerca de las palabras de Covadonga Tomé. En cambio, Lastra reconoció la condición de "socio preferente de IU" cuando fue preguntada ayer acerca de la posibilidad de que un diputado de la coalición entre en ese órgano de la Cámara con el apoyo del Grupo Parlamentario, si bien matizó que esta última cuestión es competencia de la comisión negociadora de la FSA, integrada por el propio Juan Cofiño; la vicesecretaria general y de Organización, Gimena Llamedo y la portavoz parlamentaria Dolores Carcedo.

A pesar de las numerosas alusiones a la posible influencia de Izquierda Unida en la salida del vicepresidente del Gobierno regional, el coordinador autonómico de la coalición y diputado de Convocatoria por Asturias, Ovidio Zapico manifestó ayer "respeto hacia una decisión personal de un político de dilatada trayectoria y experiencia porque más allá de diferencias en objetivos, que las ha habido y son de sobra conocidas, o de tácticas políticas, Cofiño ha tenido un papel decisivo en lo que es el Gobierno de Asturias casi desde el inicio de la autonomía".

Zapico, además, deseó a Cofiño "en esta nueva etapa parlamentaria que inicia, que logre lo máximo que se puede pedir en la política y en la vida: el reconocimiento en el ejercicio de su responsabilidad, algo que solo es posible con generosidad y equidad". La valoración del único diputado de Foro, Adrián Pumares, fue de lo más aséptica. "Si finalmente es elegido, espero que realice una buena labor y garantice un correcto funcionamiento de la Cámara", dijo el portavoz forista.