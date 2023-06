"Asturias necesita aumentar la actividad privada y Málaga es un buen referente"

El empresario mexicano José Antonio Fernández Carbajal (Puebla, 1954), con orígenes familiares en Asturias y muy vinculado a la región, recibe esta noche en Gijón el Premio «José Luis Álvarez Margaride» a la Trayectoria Empresarial en su duodécima edición. Se trata de un galardón que cada año otorga la Asociación APQ (Asturias patria Querida), un colectivo de unos cien empresarios y profesionales destacados, de muy diversos sectores, que mantienen una estrecha relación con el Principado y residen en Madrid.

El gijonés Pedro Sainz de Baranda Riva (1963), ingeniero de minas, doctor y ejecutivo, es el actual presidente de APQ. Ha dirigido Otis Elevator Company, una multinacional con 64.000 empleados y ventas de 13.000 millones de dólares que es líder mundial en su sector. En la actualidad es consejero de varias sociedades industriales como Mecalux y Zardoya Otis e inversor en empresas medianas españolas con dificultades financieras a través de Sainberg Investments, de la que es socio fundador.

–¿Qué pretende APQ con el Premio «José Luis Álvarez Margaride»?

–Empiezo recordando que Álvarez Margaride presidió ThyssenKrupp España durante 25 años y fue el fundador de APQ hace 40 años con un grupo de amigos asturianos. El objetivo del premio que lleva su nombre es reconocer el esfuerzo de personas, empresas e instituciones que, desde dentro o fuera de Asturias, siendo asturianos o no, hayan destacado por su trayectoria directiva o empresarial y sean ejemplo de tesón, capacidad de innovación y carácter emprendedor, y hayan mantenido una estrecha vinculación empresarial, económica o social con Asturias.

–¿Qué méritos destacaría del premiado de este año, José Antonio Fernández Carbajal?

–Es un referente del mundo empresarial, y no sólo en Iberoamérica. Además, siempre se ha preocupado por la calidad de la educación como motor de mejora social. Si a los premios los hacen grandes los premiados, nuestro premio da un buen estirón este año. Durante casi 30 años, Fernández Carbajal ha estado al frente de Fomento Económico Mexicano (Femsa), multinacional con sede en Monterrey dedicada a diferentes sectores: comercio minorista, a través de la cadena de tiendas Oxxo; bebidas, como embotellador de productos de Coca-Cola en diez países de América Latina;_y repostaje, a través de las gasolineras Oxxo Gas;_además de otras ramas de actividad, como la salud o los servicios digitales y financieros.

–¿Qué mueve a los miembros de APQ como asturianos?

–El progreso de nuestra región. Asturias tiene puntos fuertes que conocemos todos: la calidad de vida, la cultura, el clima, el paisaje, unos servicios públicos razonables, buenas infraestructuras, ahora va a llegar el AVE... Otra cosa que va a ser un activo a futuro es que Asturias tiene mucha agua, y eso hay que aprovecharlo. Aquí siempre ha habido buen capital humano. O sea, que hay mimbres.

–¿Y debilidades?

–Las más importantes son la demografía y la dependencia del sector público. Aumentar la actividad privada ayudaría a fijar población y a atraer gente. Si hubiera que buscar un referente de lo que puede hacerse en Asturias, yo citaría Málaga, que en los últimos 40 años ha experimentado un avance extraordinario. Una de las reglas para fomentar el crecimiento del sector privado es valorizar la figura del empresario, no demonizarla. Se habla mucho de promover una simplificación administrativa, pero parece que va lenta. Hace falta una fiscalidad más atractiva, promover la libertad de empresa, fomentar la competencia y la unidad de mercado... Y, ya digo, no atacar a los empresarios, no demonizarlos...

–¿Se sienten atacados?

–El empresario se ve atacado y demonizado. Es evidente. Recientemente ha habido señalamientos de empresarios con nombres y apellidos. Se les culpa también de ser responsables de la inflación por aplicar, dicen, un capitalismo salvaje. Aparece en el BOE la expresión «fondos buitre». Todo ello genera un ambiente que no favorece la atracción de inversión. Estoy convencido de que esto cambiará, pero ahora mismo la situación no está bien.

–¿Cómo ve la economía española?

–En la historia reciente, veo dos etapas en el desarrollo económico español. Una, desde los años 70 hasta 2007, una época maravillosa que trajo una transformación profunda del país: la transición, el desarrollo económico, la inversión en infraestructuras... La modernización fue espectacular. Luego, en 2007 o 2008, algo se rompió desde el punto de vista económico. Entonces teníamos una renta per cápita de algo más de 24.000 euros, que era casi el 95 por ciento de la media de los países de la Unión Europea. Quince años más tarde tenemos una renta per cápita casi idéntica, de 24.600 euros, que representa el 85 por ciento de la media de la UE. Hemos bajado. En cambio, la deuda ha pasado de 384.000 millones de euros a 1,5 billones, o sea, se ha multiplicado por cuatro. Estos datos significan un desajuste estructural que tenemos que acometer. Si no, vamos a dejar un buen roto a la próxima generación.

–¿Cómo ha visto los resultados electorales del 28M y qué espera del 23J?

–Hay que felicitar al presidente Adrián Barbón por su victoria en un ambiente no muy favorable. Pero sería contradictorio que el crecimiento del voto de centro-derecha acabara obligando al presidente a apoyarse más en los partidos a su izquierda, cuando el resultado parece más bien un mandato a un gobierno del PSOE con políticas más centradas. En general, mi deseo es que haya acuerdos entre los dos grandes partidos para hacer políticas más centradas y tener que hacer menos concesiones a los extremos.