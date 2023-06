Carrera en Asturias por reducir plusvalías en herencias para atraer población: así son los planes de los concejos

Oviedo ya redujo la plusvalía para herencias hasta el 95% en determinados casos y promete "seguir avanzando", en Gijón tienen la determinación de hacerlo de forma general, en Mieres lo aplican pero hasta un 50%, y en Avilés no están por la labor.

Los recién estrenados gobiernos de los principales concejos de Asturias siguen la estela, aunque a distinta velocidad, del alcalde de Siero, el socialista Ángel García, que acaba de iniciar el mandato con mayoría absoluta, de bonificar al 95% el pago de la llamada plusvalía (impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana) cuando se trate de los casos de herencias.

Su objetivo es atraer y retener población, algo para lo que la baja fiscalidad es imán. Más en el caso de reducir la plusvalía municipal, que grava el aumento de valor que puede tener un inmueble desde que se compra hasta que se transmite.

La rebaja fiscal llega hasta Madrid, en donde Ayuso ha pedido aplicarla a sus 179 ayuntamientos

Esto, unido al polémico impuesto de sucesiones en Asturias –con la cuota más alta de todas las comunidades autónomas– pone en severos aprietos a aquellos que reciben una herencia. Tal y como publicó esta semana LA NUEVA ESPAÑA, el Principado ya recauda más de lo que obtenía antes de las últimas reformas del tributo en 2017, en las que se elevaron el mínimo exento hasta los 300.000 euros e hicieron que solo el 1% de los herederos en línea directa abonen el gravamen.

En los principales concejos asturianos, salvo en el caso de Avilés, hay una especie de carrera por reducir las plusvalías. Hasta los partidos de izquierdas se han subido a esta ola. En la Comunidad de Madrid, la presidenta, la popular Isabel Díaz Ayuso, instó este miércoles a los 179 ayuntamientos de la región a rebajar también este impuesto, que es el segundo más importante para las haciendas locales, después el IBI. La bajada, en el caso de Madrid, será de "obligado cumplimiento" para los consistorios en los que gobierna el PP.

En Asturias, empezando por la capital, Oviedo se han adelantado y ya comenzaron el año pasado a aplicar bonificaciones de hasta el 95% a la plusvalía generada en casos de herencia, y en sus planes para la fiscalidad del próximo curso está seguir con esas rebajas e incrementarlas para más supuestos. Fuentes del área de Economía, con la edil Leticia González al frente, indican que la plusvalía se redujo al mínimo legal para las viviendas cuyo valor catastral no excede los 46.000 euros y para aquellos locales destinados a negocios que mantengan su actividad y al 60% hasta los pisos que superen los 70.000 euros.

Para 2024, indica el equipo de gobierno, "la voluntad es seguir avanzando en la reducción de los impuestos". "Se están haciendo los estudios pertinentes para ver el ritmo al que se puede llevar esa reducción sin colapsar los recursos, pero la previsión es mantener la línea de una progresiva reducción de la presión fiscal".

En el acuerdo Foro-PP-Vox

En Gijón la fiscalidad es uno de los elementos de unidad del tripartito que conforman Foro, PP y Vox en el gobierno de Gijón. A partir del verano, con el inicio de la redacción de las ordenanzas fiscales para 2024, se verá cómo se concreta la apuesta por reducir, o por lo menos congelar, los impuestos, tasas y precios públicos en la principal ciudad de Gijón.

Un planteamiento que se puede ver en los compromisos firmados por el partido de Carmen Moriyón con el PP y, también con Vox. En el caso de la plusvalía, el planteamiento compartido por las partes es reducir al máximo la plusvalía mortis causa con bonificaciones que lleguen al 95%. Así se especifica en el pacto con Vox donde también se adopta el compromiso de reducir el IBI a lo largo del mandato. En la misma línea va el acuerdo de Foro con el PP aunque, en ese documento, se fija un tope a cualquier actuación en materia de reducción de impuestos. El tope de la bajada será que estén garantizados los ingresos ordinarios que necesita el Ayuntamiento. Hacienda es una de las concejalías que depende de Foro y será la forista María Mitre quien asuma ejecutar esa rebaja fiscal comprometida.

El Ayuntamiento de Avilés, con la socialista Mariví Monteserín a la cabeza, no ve procedente la bonificación que plantea el Ayuntamiento de Siero que prevé hasta un 95% en el pago de la llamada plusvalía. La medida equivale a reducir al mínimo legal el pago municipal de este gravamen y lo que pretende es fijar y retener población. "No vemos recomendable que los municipios inicien una carrera fiscal propia", subraya la edil avilesina de Hacienda, Raquel Ruiz. Esa propuesta, continuó la concejala, ya la planteó el PP en Avilés con motivo del debate de las ordenanzas fiscales "y en su momento ya la rechazamos", remarca Ruiz.

Hace falta más financiación

El gobierno local de Mieres asegura que en el concejo ya existe "un importante paquete de bonificaciones fiscales" y en el caso del impuesto de plusvalía en las herencias éste es del 50%. Estas bonificaciones, indican, están dirigidas a "garantizar una fiscalidad justa y progresiva, capaz de beneficiar a las familias que pasan mayores dificultades o las personas que tienen menos ingresos, como las viudas. En nuestro concejo, las bonificaciones suponen un ahorro para las familias de más de dos millones de euros".

Para los responsables municipales de Mieres, en todo caso, "lo importante es abordar el problema de fondo, la financiación de los ayuntamientos. Aquí está el problema real. No puede ser que las administraciones municipales tengamos que asumir todo tipo de competencias que no nos corresponden, como las escuelas infantiles de hasta 3 años, mientras seguimos siendo la hermana pobre del conjunto del Estado. Sin garantía de financiación justa, muchos ayuntamientos no tendrán margen de maniobra porque las cuentas no cuadran".