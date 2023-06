La patronal reclama la regulación de los pisos turísticos antes de que sean "un problema"

La patronal de la hostelería y el turismo en Asturias, Otea, ha reclamado más pronto que tarde una regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) en Asturias, una modalidad de alojamiento que supera ya las 15.000 plazas –en Gijón son más que las hoteleras– y se extiende a velocidad de vértigo. "Nosotros no pretendemos poner puertas al campo, pero tenemos que convenir que hay que establecer medidas dirigidas a su regulación", señaló José Luis Álvarez Almeida, presidente de la organización, en la asamblea general celebrada en la escuela de formación que tienen en Olloniego (Oviedo) y en la que los socios asistentes dieron el visto bueno al informe de la presidencia y los presupuestos.

La regulación que reclama el sector, en el que reina "una preocupación creciente", pasa por aplicar medidas fiscales y otros impuestos para unos alojamientos que en algunos sitios de España han generado problemas de convivencia vecinal y no son bien vistos por los alojamientos tradicionales. "En Asturias hay más de 15.000 reguladas, pero a saber las que no están inscritas, aquí no debemos dejar que pase como en otros sitios", advierte Almeida. "Debe haber una reflexión en torno a esto para que la oportunidad actual no se convierta en un problema futuro".

Ante los socios (son 1.800 en todo el Principado), el líder de la patronal exhibió músculo de un sector que, recordó, lo tuvo muy difícil en pandemia, "que ya es tiempo pasado", pues ha recuperado su aportación al PIB regional, de un 11%, y da trabajo a cerca de 50.000 personas. Al empleo generado y al que puede generar se refirió Almeida, en referencia a uno de los caballos de batalla de los empresarios: la urgencia de ajustar la formación a las necesidades de la hostelería y el turismo regionales.

"Este centro de formación es un auténtico lujo para Asturias y lo debemos aprovechar más", insistió. En Asturias hay ahora 60.000 demandantes de empleo, 10.000 del sector hostelero. Debemos ayudarles, con la administración, a que se formen para lograr un puesto de trabajo para ayudar al sector a crecer".

La necesidad de unificar la normativa de terrazas en toda Asturias y de contar con un plan de desarrollo turístico para aprovechar todo el potencial del sector –llegada del AVE, las nuevas conexiones aéreas– fueron otras de las reclamaciones planteadas por el presidente de Otea y escuchadas por un auditorio en el que se encontraba, aparte de los socios, el vicepresidente del Gobierno del Principado, Juan Cofiño, para quien fue el último acto institucional en dicho cargo. Éste deja el Ejecutivo para asumir, a partir del próximo lunes, la Presidencia del Principado.

Todo fueron elogios para el político, a quien el Presidente de Otea definió como "esa persona que estaba de continuo al otro lado del teléfono y que siempre fue leal y enérgico con el sector. Hay que reconocer su gran labor".

Unas palabras que agradeció el hasta ahora número dos del Gobierno, quien se dijo contento de cerrar su agenda con la hostelería y el turismo. Como guiño, aunque no dependa de él, matizó, Juan Cofiño mostró su apoyo a la petición de la patronal de que el área pase a depender en el nuevo y futuro gobierno regional de Presidencia o de su área económica al haber estado sometida hasta ahora a muchas y variadas consejerías. "Veo la propuesta lógica pues su actividad tiene relación con muchos subsectores", señaló el vicepresidente saliente.

Para éste también tuvo elogios María Calvo. La Presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) destacó el apoyo al sector y "su presencia al otro lado del teléfono siempre que se le necesitó" en la legislatura: "Con Juan Cofiño perdemos a un solucionador de problemas". A la asamblea en Olloniego asistieron además los presidentes de las Cámaras de Comercio de Oviedo y Avilés, Carlos Paniceres y Daniel González, y el vicepresidente gijonés Pedro Ferrer.