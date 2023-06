Tellado pide "un último esfuerzo" al PP asturiano y llama al voto útil para el 23J

El PP está enfocado al 23J y huele sangre tras los resultados de las elecciones autonómicas y municipales hasta el punto que su vicesecretario general de Organización, Miguel Tellado, no vaciló ayer en Oviedo al calificar de "resultado histórico" el salto en número alcaldes y de diputados autonómicos en Asturias, "por mucho", reconoció "que no hayamos logrado el gobierno autonómico que deseábamos". Los populares quieren aprovechar el viento a favor para que les lleve al Gobierno de la nación.

El "hombre de confianza" de Alberto Núñez Feijóo pidió "un último esfuerzo" a la organización regional, a la que agradeció el trabajo desplegado en la campaña de autonómicas y municipales y realizó un nuevo llamamiento "al voto útil" el 23J "para que este año la operación de salida sea la de Pedro Sánchez de La Moncloa", durante su intervención que abrió la reunión conjunta del comité ejecutivo y de la junta directiva regional.

Miguel Tellado fue recibido con aplausos junto a Álvaro Queipo y Diego Canga en la sala del Calatrava donde se dio cita "la plana mayor" de los populares asturianos y en la que en los momentos previos al inicio de los discursos todo eran parabienes y felicitaciones a Esther Llamazares, la cabeza de lista al Congreso por Asturias en las elecciones generales del próximo mes.

Queipo abrió el "minicónclave" en su calidad de secretario general de los populares asturianos, pidiendo una ovación para Noel Zapico, histórico referente del centro derecha asturiano en la Transición fallecido ayer. Entre quienes rindieron un aplauso más que merecido estaba el veterano Isidro Fernández Rozada, compañero de fatigas de Zapico cuando fundaron Alianza Popular primero y el PP después. Tras ese homenaje, Queipo pasó los bártulos al vicesecretario general de Organización con un "Miguel, todo tuyo".

Tellado admitió que las elecciones municipales y autonómicas acabaron por convertirse en "una suerte de referéndum sobre la figura de Pedro Sánchez" y "España habló alto y claro". Pero el "número tres" del PP nacional lanzó un aviso a sus compañeros de partido: "Hemos hecho la mitad del trabajo, queda rematar la faena" en unas elecciones generales "no previstas, que precipitaron los resultados del 28M". No escatimó elogios a la labor desarrollada en Asturias para la campaña de municipales y autonómicas, calificó de "héroes" a los 16 alcaldes a los que nombró personalmente, empezando por el de Oviedo, Alfredo Canteli, y celebró los 17 diputados autonómicos: "Es un resultado que no veíamos desde hace más de 15 años. Es un éxito que lejos de satisfacernos, nos motiva de cara al futuro", afirmó.

Tellado llamó, ya a puerta cerrada, a un cierre de filas y a la unidad, después de que en los últimos días trascendiera la existencia de una recogida de firmas para pedir un congreso, pendiente en Asturias desde hace cuatro años. "Quedan 30 días y el objetivo es ganar las elecciones", recalcó. Ovación sonora. Como la que provocó al desvelar que Álvaro Queipo rechazó la oferta de Génova de ir al Congreso o al Senado, para volcarse en su labor en Asturias, donde ha desempeñado un papel clave, por ejemplo, en la elaboración de las candidaturas locales, cuyos resultados fueron tan celebrados ayer.

Para la "intrahistoria" de este comité ejecutivo del PP regional quedará la desautorización que el presidente de la junta local de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, realizó sobre la marcha, justo después de que dejara el micrófono su secretario general, Javier Cuesta, que trasladó la demanda de una parte de los afiliados para que se celebre el congreso autonómico pendiente. Caunedo vino a decir que no era el momento de plantear esa reivindicación en plena campaña del 23J, tal y como ya había manifestado a este periódico.

La cita orgánica fue aprovechada por Diego Canga para anunciar el organigrama del grupo parlamentario popular que, además, sirvió para confirmar que el PP no cederá un puesto en la Mesa de la Junta a Vox, tal y como había avanzado LA NUEVA ESPAÑA. Canga desveló que los dos puestos a los que tiene derecho el Grupo Popular en el órgano que arbitra y gobierna el funcionamiento de la Cámara serán para José Agustín Cuervas-Mons, que asumirá una de las dos vicepresidencias y para Pilar Fernández Pardo, que estará en una de las secretarías. También revelo que él mismo asumirá la portavocía parlamentaria mientras que Álvaro Queipo será el portavoz adjunto y Beatriz Polledo la tercera portavoz.

El PSOE, por otra parte, acordó ayer la cesión a IU de uno de sus puestos, que será para Delia Campomanes. Los otros dos ya los había confirmado días atrás para Juan Cofiño, que será el nuevo presidente y Celia Fernández, que repetirá en la otra vicepresidencia.