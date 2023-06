Los abogados se manifestarán el día 28: "La situación es insostenible"

Los abogados se manifestarán el próximo día 28 delante de las principales sedes judiciales españolas. Así lo anunció ayer el Consejo General de la Abogacía Española, a través de un comunicado que suscribió el decano en funciones del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, Luis Carlos Albo.

Tras más de un mes de paro, los letrados consideran necesario manifestarse "para pedir la decidida implicación de todas las administraciones y los operadores jurídicos en la búsqueda de una solución a la paralización de la justicia, pues a unos y otros les exigimos la urgente e inmediata reactivación del servicio público, por el bien del país y de la ciudadanía".

Los abogados tildan de "insostenible" la situación, por lo que exigen a los partidos concurrentes a las elecciones generales del 23J que hagan "de la justicia una prioridad", pues "vive uno de los peores momentos del período democrático", y lamentan que no hayan servido de nada hasta ahora "las continuas peticiones de responsabilidad a unos y otros".

La sucesión de huelgas no tiene "viso alguno" de remediarse. "Desafortunadamente, desde que la mayoría de nosotros tenemos uso de razón, se habla de la crisis de la justicia, pero la justicia no parece haber importado mucho, o al menos no lo suficiente, sea cual fuere el color de los gobiernos, tanto estatal como autonómicos", finaliza el comunicado de los abogados.