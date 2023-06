El próximo fin de semana –del 30 de junio al 2 de julio–, Oviedo vuelve a acoger una nueva edición de VESU, el festival de música independiente que ha conseguido, en los últimos años, poner a la capital asturiana en el mapa festivalero nacional.

El festival VESU Oviedo, organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, llega a su cuarta edición y vuelve a celebrarse en la emblemática Fábrica de Armas de la Vega, que desde su creación, mantiene su apuesta por la combinación entre propuestas consolidadas, movimientos de vanguardia y nuevas bandas que en poco tiempo serán referencia en nuestro país.

Entre los directos más esperados que se sucederán en el escenario Vibra Mahou del festival, se encuentra el de Alizzz. El músico y productor catalán que ha revolucionado la música nacional con sus múltiples colaboraciones con artistas como C.Tangana, Rosalía, Becky G, Lola Índigo, Aitana o Amaia, ofrecerá en VESU la primera actuación en Asturias tras la edición de su último trabajo "Boicot" y la salida al mercado en los últimos días de su aplaudida nueva colaboración con Amaia, "Sexo en la playa".

Otro de los platos fuertes del VESU de este año es el estadounidense Curtis Harding, un nombre que está aportando aire fresco a la escena del retro-soul, justo en este último lustro en el que los fans del indie le han descubierto. Porque desde su versatilidad, Curtis Harding funde pasión con intensidad al afrontar el clasicismo, y también explota la actitud y el nervio en el rock indie y el garajero. Él sabe captar como nadie aquel sentimiento para acabar mezclándolo con el soul, el blues, el gospel, la psicodelia y el rock hasta dar con la fórmula de un estilo con aura propia que ha bautizado como "slop ‘n’ soul" (desechos y soul, una metáfora con la que quiere simbolizar la cultura del sur estadounidense).

Sin olvidar la presencia, también el sábado 1 de julio de Carlangas, alter ego de Carlos Pereiro, que mantiene su carrera en solitario con la misma filosofía con la que convirtió a su antigua banda, "Novedades Carminha", en una de las más importantes del panorama independiente.

Mención aparte merecen los granadinos "La Plazuela", una banda que se caracteriza por la reinvención del flamenco originario de su ciudad. La formación la componen Manuel Hidalgo Sierra (1998) y Luis Abril Martín (1998). Para ellos, su denominación de origen es crucial: la cultura popular andaluza y especialmente la granadina. Y lo hacen a través de la reivindicación de sus raíces con un discurso actual y renovado que tiene como pilares principales el flamenco, la música electrónica y el nu funk.

El dúo granadino acaba de estrenar su LP "Roneo Funk Club", proyecto musical que cuenta con la co-producción de Juanito Makandé y Bronquio. "El lao de la pena" es un tema más clubero y electrónico, que mira directamente a los pensamientos más tristes y al malestar general con las cosas. "La Plazuela" no pretende poner el foco en nada específico para que cada cual interprete lo que quiera, excepto que la moda de Madrid a Graná no llega, o por lo menos ellos no quieren que lo haga. Mientras que "Realejo Beach" habla de Granada en verano; una ciudad que cuando llega el calor se vacía, según ellos, de burgueses y adinerados para poblarse de los ciudadanos que oxigenan y mantienen la ciudad buscándose la vida para sobrevivir a la estación.

El cartel lo completa la valenciana Jimena Amarillo, convertida en referente de la nueva escena pop de España. Sus nuevas canciones, al igual que sus conciertos, son una amalgama de emociones y músicas de lo más diversas que siempre suenan a Jimena Amarillo, de nuevo con unos textos marca de la casa que son puro realismo pop. También han confirmado su presencia en VESU la viguesa Sila Lua, los alemanes "Klangphonics", que darán en Oviedo su único concierto en España; "Le Boom", proyecto musical del irlandés Christy Leech; los madrileños "La Paloma", grupo revelación en los últimos meses; el dúo Pipiolas, el quinteto madrileño "Monteperdido" o la banda alicantina "Futuro Terror", que han reservado para VESU su única actuación nacional este verano en un festival.

La última incorporación del cartel de este año ha sido Barry B, el proyecto musical de Gabriel Barriuso García creado en la localidad burgalesa de Aranda de Duero en julio de 2019. Gabriel Barriuso siempre tuvo inquietudes por la música y se inició en esta con un grupo de rock, "The Girondines" junto a Sam Gold, cuando era un crío, que aparcó durante una temporada para estudiar y más tarde volver con un proyecto en solitario. Comenzó a hacer música con la aplicación "Garaje Band" de su iPad, y así nacería "Kit Ka"t o "Taj Mahal". En la mira de discográficas y en la boca de artistas y productores con renombre, Barry se abre paso en la industria poco a poco. Drummie (productor) y Sam (guitarrista), amigos suyos de toda la vida se unirían a su proyecto para crear "Soleá", tema que le abrió un hueco dentro de la movida madrileña actual.

En definitiva, más de una docena de artistas nacionales y extranjeros que, junto con las sesiones DJ’s de JotaPop, Mediocre, Sense D & DJ Unknown y Miss Deep’in llenarán un espacio único, la imponente Fábrica de Armas de La Vega, con la mejor música durante tres días que ya están marcados en el calendario de todos los aficionados a la mejor música contemporánea a nivel nacional.

