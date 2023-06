Adiós a la última misión asturiana en África: "Hemos cumplido lo que se nos encomendó"

Llegó el día. Hoy termina una aventura que ha durado 25 años. Los que el ovetense Antonio Herrero lleva como misionero en Benín. La misión asturiana quedará a partir de hoy en manos de sacerdotes locales. Están perfectamente preparados para ello. Una misa pondrá punto final a las misiones asturianas en África que comenzaron hace medio siglo. Es hora de volver. Habrá nuevas misiones, pero en otros rincones del mundo. Herrero, de 71 años, aún está empezando a hacerse a la idea de que regresa a Asturias. Es momento de hacer memoria de lo que ha vivido en un país al que muy pocos europeos sabrán situar en el mapa. Y lo que ha vivido ha sido "enriquecedor", porque ha recibido de los habitantes de aquella tierra remota "mucho más" de lo que él ha podido dar. Deja allí "una familia", una parte "muy importante" de su vida, a personas de las que ha aprendido a "vivir de otra manera", dice.

Pese a la mezcla de emociones, el sacerdote, que pertenece al Instituto Español de Misiones Extranjeras, afronta la inminente partida como "un momento de acción de gracias". Ha vivido un cuarto de siglo junto a gente muy pobre, que pasa muchas dificultades para salir adelante, pero que lo hace "con alegría", asegura. "Siento agradecimiento, porque estas gentes apenas tienen nada, pero te aportan una riqueza espiritual y una humanidad que es muy importante aprender. Te enseñan a no dejarte aplastar por las dificultades. Tienen un coraje, una paciencia y una efectividad para salir adelante increíble. La solidaridad que hay entre ellos, la alegría, el agradecimiento que hay aquí... Todo eso que he vivido, ahora lo valoro más. Sé que voy a una sociedad en la que a veces falta un poco eso, esa alegría, ese poder vivir con poco", añade el –de momento– último misionero asturiano en activo.

Reconoce que ha llegado el momento de pasar el relevo a los sacerdotes locales. "Es difícil marchar, pero lo hago con alegría. Lo mismo que el Señor me hizo venir, por medio de la Iglesia me manda ahora marchar. Sé que en España y en Asturias hay otra misión, quizá más difícil, pero seguramente más necesaria: sembrar esa alegría y esa esperanza que faltan", destaca.

Porque Herrero, que antes que en Benín fue misionero en Zambia, ha comprobado que la alegría "no está en las cosas". De ahí, quizá, la "desesperanza" que se vive en Occidente, fruto del "egoísmo" y el "individualismo". "Estamos pendientes de tantísimas cosas... Nosotros lo queremos tener todo seguro, mientras que aquí no pueden asegurar nada; dependen del sol, de la tierra, de la lluvia… No tienen nada acumulado, viven al día, pero agradecidos. Es una lección de vida", añade Herrero.

¿Qué queda en Benín de la obra de Asturias? Por supuesto, cosas materiales: escuelas, pozos de agua, iglesias, centros de atención a enfermos... "Pero eso no es lo más importante. Lo es la liberación que ha vivido la gente, que antes creía en la magia, el mal de ojo...", apunta Herrero. El mayor logro es haberlos librado de las supersticiones, de miedos atávicos. "Abrir los ojos, no dejarse engañar, buscar la verdad, ser libres, ser capaces de amar, trabajar, festejar, compartir... Eso es lo más importante que queda, lo que se ha sembrado", indica. Aunque insiste en que los evangelizadores asturianos ni fueron los primeros, porque "otros sembraron antes", ni serán los últimos, pues "otros vendrán detrás a seguir sembrando".

Una de las mayores satisfacciones de Antonio Herrero es ver cómo los benineses son ya "misioneros en su propia tierra". Vuelve a Asturias con la esperanza de iniciar una nueva misión allá donde determine el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Le gustaría trasladar la idea de que más que ser "cristianos de rutina y de costumbre", hay que sentir "la esperanza liberadora de Jesús, que ayuda a vivir con esperanza y con amor". Quiere mostrar que existe "otra manera diferente de ver la vida".

De Benín no se lleva cosas materiales, pero sí "riqueza espiritual". "Llevo el corazón cambiado por Jesucristo, a través de esta gente. Todo eso que me han enseñado quiero no perderlo y vivirlo allí; transmitir la alegría con la que esta gente vive el Evangelio". El cúmulo de emociones es tal que el sacerdote intenta "controlar un poco el corazón, porque si te dejas llevar terminas llorando y haces llorar a los demás, cuando este es un momento de alegría".

Junto a Antonio Herrero están estos días en Benín el delegado episcopal de Misiones en Asturias, Pedro Tardón, y el también misionero Luis Miguel Menes (comenzó su tarea en Burundi, en 1976). La despedida, hoy, incluirá una misa y diferentes festejos que Herrero desconoce, porque los han organizado los parroquianos. Después, le espera un largo viaje: no llegará a Asturias hasta el jueves 29.

Tardón destaca que los habitantes locales viven "con tristeza" la despedida de la misión asturiana y el inicio de una nueva etapa en la que se tendrán que "hacer a otros sacerdotes". Una tristeza que en el caso de los evangelizadores asturianos se mezcla con "la alegría de ver que hemos cumplido la misión que se nos encomendó", concluye.