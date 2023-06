El PP y la FADE achacan a Pedro Sánchez que España avance a dos velocidades: "Margina al Noroeste"

El Gobierno de Pedro Sánchez no hace más que "perpetuar el modelo de un país a dos velocidades", con el Eje Mediterráneo avanzando a toda velocidad y el Noroeste marginado. Es una de las valoraciones en las que han coincidido el candidato del PP a la presidencia del Principado, Diego Canga, y el director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González, tras comprobar que el Ejecutivo central no ha presentado ningún proyecto referido al Noroeste a la última convocatoria del "Mecanismo Conectar Europa" (MEC), que repartirá 6.200 millones para mejorar las redes transeuropeas de transporte. Asturias no recibirá por ese motivo ni un euro de ese fondo.

Diego Canga fue muy crítico tanto con el Ministerio de Transportes como con el Gobierno del Principado. "Ya lo había advertido hace meses. Hay que aprovechar todas las oportunidades que ofrecen los fondos europeos y no dejar pasar ni una", señaló. Sobre el argumento expuesto por el Ministerio de que ha preferido concurrir a otros fondos para proyectos del Noroeste, Canga cree que "no es muy inteligente" obviar proyectos a un fondo específico para las redes transeuropeas de transporte, como el MEC, y reservarse para otros generalistas, como el Feder. Porque utilizar este último, "que sirve para muchas cosas reduces las posibilidades de financiar las redes transeuropeas de transportes" o bien "perderás luego dinero para otros proyectos. Estás claramente tirándote un tiro en el pie".

"Lo que hay que hacer es presentar solicitudes, pelear, porque el dinero europeo se gasta todo. Es una especie de tarta, que si tu no quieres tu trozo se lo va a comer otro. Eso es lo que está pasando para Asturias y para España. Al no presentar solicitudes ese dinero se pierde. Es un poco tonto, todo lo demás me parecen pretextos", señaló Canga. Distinguió entre los fondos que llegan a Asturias "sin moverte del sofá de tu casa por transferencia desde Madrid, gobierne Barbón o gobierne Canga, por el simple hecho ser una región española, y los fondos por los que hay que competir, pedir solicitud y pelear", como los del MEC.

"Cuando hice mi presentación sobre los fondos por los que hay que competir mencioné específicamente este. Y el tiempo me está dando la razón: se desaprovechan oportunidades. Es un claro ejemplo de desidia", comentó.

Su crítica fue doble: al Ministerio, que debería ser "más proactivo", y al Principado, que debería "empujar mucho más a Transportes a utilizar todas las posibilidades que ofrecen los fondos europeos". Canga incidió en la "desproporción" entre cómo están avanzado el Corredor Mediterráneo y el Atlántico. Una de las explicaciones es, según dijo, que los dos ministros socialistas con Pedro Sánchez han sido del Mediterráneo: José Luis Ábalos valenciano y Raquel Sánchez catalana. Visto además quienes han gobernado hasta ahora en esas dos comunidades autónomas, "no me sorprende que el Corredor Mediterráneo esté más avanzado que el Atlántico, por eso yo reclamaba a Barbón muchísima más agresividad a la hora de reclamar el dinero, porque si no la desproporción va a seguir", indicó Canga, que sostiene que no se aplican iguales criterios en ambos ejes.

Alberto González, por su parte, calificó de "mala noticia" que no se hayan presentado proyectos para el Noroeste a los fondos MEC. "Trunca las expectativas de avance que se habían generado", ya que el pasado mes de noviembre la entonces secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, se comprometió ante las patronales del Noroeste en Santiago de Compostela "a potenciar la inversión en el Corredor ferroviario Atlántico para equipararlo al Mediterráneo". En concreto, Pardo de Vera anunció una partida presupuestaria de 1.648 millones de euros, "entre los que, según sus palabras, las demandas del Noroeste estarían suficientemente atendidas", destacó González. "Vemos ahora que el Gobierno de España no ha materializado aquel anuncio, lo que no hace más que perpetuar el modelo de un país a dos velocidades", lamentó.

"La UE anuncia una nueva partida para financiar estas infraestructuras de transporte, y el Corredor Atlántico vuelve a salir perjudicado frente a otros. Y, por tanto, también el Noroeste, en general, y Asturias, en particular, ante el resto de España", criticó González. Instó a los gobiernos del Principado, Galicia y Castilla y León a "redoblar la presión ante los centros de decisión de España y la UE para defender los intereses de sus ciudadanos y sus empresas".

González anunció que las patronales de Galicia, León y Asturias seguirán "trabajando y reclamando ante quien sea necesario para conseguir que esas infraestructuras de logística y transporte estén operativas cuanto antes y sirvan de palanca para impulsar el necesario desarrollo de nuestros periféricos territorios".