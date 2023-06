Misiones asturianas en África, último capítulo

Jornada plena de emociones la de ayer en la localidad Gamia, en Benín. Cientos de vecinos de todos los pueblos de la zona acudieron a despedir al ovetense Antonio Herrero, el último misionero asturiano en África, que regresa a España después de haber realizado durante 25 años la tarea evangelizadora que le había encomendado el Arzobispado de Oviedo en aquel país. El sacerdote quiso transmitir a todos que era un día de alegría, aunque estuvo a punto de soltar alguna lágrima en varios momentos. "Cuando esta gente, tan sencilla y tan buena, te dedica unas palabras te toca el corazón", comentaba en la tarde de ayer Herrero, con las maletas ya a medio hacer.

"Me decían que habían tenido que ir varias personas para llevarme a España, porque solo no me habrían dejado marchar", comentaba Herrero, que tiene claro que es el momento de que la Iglesia de Asturias se retire de Benín para que sean los sacerdotes locales los que se hagan cargo de todo lo que hasta ahora estaba en sus manos. Porque "la misión continúa", destaca.

¿Cómo fue ese último día en la misión diocesana? Hubo misa a las diez de la mañana en la iglesia de Gamia. Un enorme templo bendecido el pasado mes de febrero por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Ayer estaba atestado de fieles que no quisieron pasar sin despedirse de Antonio Herrero. Durante el oficio, en el que participó, entre otros religiosos, el obispo de N’Dali, Martin Adjou, intervino el delegado episcopal de Misiones en Asturias, Pedro Tardón, quien agradeció las atenciones a la diócesis, recordó a quienes empezaron la comunidad en los años sesenta del siglo pasado y se despidió de los parroquianos.

También intervino Antonio Herrero, quien destacó lo mucho que ha aprendido en este cuarto de siglo de los lugareños; entre otras muchas cosas, "a dar las gracias", dijo. Agradeció a Dios haberle llevado a aquella tierra, donde "desde el primer momento encontré una familia y donde nunca, nunca me encontré solo".

Dado que la iglesia está dedicada a San Francisco de Asís, Herrero destacó que el santo italiano recibió la llamada de Dios para "reconstruir su iglesia". Pero, aunque en un primer momento la entendió de manera literal y comenzó a reparar el templo, que estaba en mal estado, pronto se dio cuenta de que, en realidad, lo que el Señor le había pedido reconstruir era "la comunidad, la Iglesia misma". "Aquí, en Gamia, hemos construido un templo grande, pero lo verdaderamente importante es la unión, la solidaridad", señaló el misionero, que instó a los parroquianos a recibir a los sacerdotes que lo sustituyan "con el mismo cariño que a mí, aceptándoles como son".

El cura ovetense destacó la excelente relación de las comunidades cristiana y musulmana en Gamia, una ciudad situada no muy lejos de una zona controlada por yihadistas. Subrayó que el imán local es "un hombre de Dios, de paz, una persona buena". De hecho, los musulmanes "también sienten nuestra partida", comentó Herrero, quien explicó que para llegar a la nueva iglesia de Gamia había que atravesar un paso de agua, por lo que se decidió hacer un puente. "Lo hizo toda la población, unidos musulmanes y cristianos. Cuando lo vio obispo de N’Dali subrayó que eso es justo lo que quiere el Papa Francisco, tender puentes, no divisiones entre pueblos o religiones. Así que ese puente es una llamada a unirnos con toda la gente de buena voluntad, sea de una religión o de otra", concluyó Herrero. Después del oficio, hubo bailes y cantos de despedida, y una comida multitudinaria para la que se sacrificó un buey.

Hoy, a primera hora, Herrero, acompañado por Pedro Tardón y el también misionero Luis Miguel Menes, partirá hacia la capital de Benín, Cotonú. Desde allí, el miércoles, tomarán un avión a Madrid, y el jueves otro a Asturias. El último capítulo de las misiones asturianas en África acaba de cerrarse. Pero, como ya anunció Sanz Montes, habrá más en otros rincones del mundo, allí donde sea necesario llevar el Evangelio.