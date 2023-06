El Reggaetón Beach Festival, el evento de música urbana más importante de Europa y el festival que actualmente más entradas vende en España, llegará en su 5ª edición a 11 localizaciones y una de ellas será de nuevo en Avilés el 1 y 2 de julio. Será en el Pabellón de Exposiciones de la Magdalena y no en el Niemeyer cómo se anunció previamente y las entradas compradas antes del cambio serán igualmente válidas. Este nuevo espacio presenta una mejor ubicación, un pabellón diáfano con sombra de 8.000 m2 para la zona de restauración y actividades y un pavimento cubierto de césped. Avilés ya recibió el año pasado la visita de RBF y resulta un enclave muy bien situado en Asturias al ser casi equidistante de Gijón y Oviedo. Los artistas confirmados para este fin de semana memorable de fiesta en tierras asturianas son estrellas consagradas como Arcángel, (Puerto Rico, 1987) autor de hits como Tu no vives allí, la Jumpa o Me prefieres a mi, Justin Quiles (Puerto Rico,1990), conocido por temas como Orgullo, Fuego Forestal o su versión de Así fue, el veterano Nicky Jam ( Puerto Rico,1981) que firmó temazos como X, El amante o Hasta el amanecer y Myke Towers (Puerto Rico, 1994) responsable de Piensan, Playa del Inglés o Wiskey y coco.

También otros nombres de calado como Emilia, L-Gante, Chimbala, Kevin Roldán, Pollina Westcoast, Aina da Silva y Jeipy. Este verano RBF trae además mejoras en la puesta en escena de todos sus recintos con sus tres escenarios (el principal de más de 50 metros), una gran zona Vip y la última tecnología en sonido e iluminación. Se han implementado férreos protocolos de acceso, control de aforos en tiempo real y medidas para evitar las largas colas. Todo ello es posible gracias a la contratación de más personal (1 trabajador cada 25 visitantes) y al esfuerzo de los promotores por innovar continuamente. Para mejorar la seguridad se ha implementado el uso de las tecnologías más avanzadas de iluminación nocturna y reconocimiento facial, con el fin de garantizar el respeto a todos los asistentes y que puedan vivir estos momentos inolvidables con absoluta tranquilidad. RBF es mucho más que un festival de música de dos días, es una experiencia única que combina un ambiente excepcional con conciertos de los artistas internacionales más relevantes del momento con un sinfín de actividades complementarias. RBF es fiesta valores y cultura Su horario diurno respeta el sueño de los vecinos y sus actividades están pensadas para toda la familia: atracciones acuáticas, batucadas y pasacalles, clases de baile, de zumba o defensa personal. En sus diversos espacios ofrecerá también zonas chill out, una enorme piscina, food trucks con todo tipo de propuestas gastro, talleres de belleza, maquillaje y peluquería, un mercadillo con stands de pequeños comercios locales… Todo esto lo ha convertido en su corta historia en el Festival más popular y mejor valorado entre los españoles. Es además el evento de música urbana más importante de Europa y el festival musical que más entradas vende en España, se prevé que ese año pasen por él hasta 600.000 personas. También es el evento que más de 50.000 jóvenes han elegido para usar su Bono Cultural Al estar presente el Tour en los destinos turísticos más importantes de nuestro país, Asturias no podía ser una excepción y este año ha vuelto a ser parte de la gran familia de RBF. Una familia que cuenta con valores muy importantes e irrenunciables que se traducen en ayudar a las economías locales, promover la sostenibilidad del evento y el respeto al medio ambiente o incitativas como los Puntos Violeta para actuar ante posibles abusos contra las mujeres con equipos especializados, etc.. El evento, gracias a los miles de visitantes que convoca consolida además el turismo musical en Avilés y traerá a la zona un impacto económico directo e indirecto valorado en varios millones de euros. El conjunto del tour RBF 2023 tendrá un impacto de más de 120 millones. Más información en la pagina web del festival: reggaetonbeachfestival.com AGENDA RBF 2023 11 ciudades, 7 fines de semana, + 25 artistas , 300.000 asistentes diarios. 3 escenarios Horario de12h a 24h 24 y 25 junio / Oropesa del Mar (Marina D´Or) 1 y 2 julio / Tenerife (La Laguna) - Asturias (Avilés) 8 y 9 julio / Marbella - Benidorm 15 y 16 julio / Mallorca 22 y 23 julio /Barcelona -Madrid 29 y 30 de julio / Santander 5 y 6 agosto / Torrevieja / Galicia (Nigrán)