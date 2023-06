Estudiante a los 91 años gracias a un programa de la Universidad de Oviedo: "Lo que más me gusta en la vida es saber"

Solo una cosa se le pone por delante a María Luisa Najas: enhebrar la aguja, "porque he perdido un poco de visión, cosas de la edad". Por lo demás, funciona a unas revoluciones que ya querrían para sí muchos veinteañeros: vive sola, tiene móvil ordenador, madruga aunque se acuesta de madrugada, hace sus pinitos como poeta y no quiere morirse sin escribir un libro. Nacida en Sevilla, lleva más de 60 años en Oviedo –"tantos que he perdido la cuenta"- y, desde hace trece, disfruta aprendiendo –"lo que más me gusta en la vida es saber"- en el Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO). 91 años contemplan a este torrente antropomorfo de vitalidad, aunque tiene truco: desde que entró en PUMUO, cumple los años hacia atrás: "Han sido trece años de rejuvenecimiento, como si me fuese quitando edad de encima".

Ayer, un Paraninfo del Edifico Histórico de la Universidad de Oviedo lleno hasta los topes fue testigo de la graduación de 23 espíritus lozanos –entre los que no se encuentra Najas, graduada hace años pero que continúa adscrita a PUMUO cursando asignaturas sueltas–. María Pilar García, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección cultural, incidió en su intervención en la mayoría de mujeres –18 frente a apenas cinco hombres–. "Tenemos con ellas una deuda histórica, porque hubo muchas generaciones de mujeres a las que se negó el acceso a los estudios, sobre todo a los superiores. "Su sacrificio no puede ser olvidado", enfatizó. Mujeres como la gijonesa Esperanza Rodríguez, de 71 años, que saldó, gracias al programa, una deuda consigo misma. "Cuando era joven –relata– no tuve la oportunidad de ir a la universidad, y siempre me decía: cuando me jubile, me pondré a estudiar. Era un reto que tenía pendiente". O como Begoña García, también gijonesa. 16 años más joven que su compañera Rodríguez, se dedica al comercio desde una edad temprana, y su carrera profesional, así como la crianza de sus hijos, le impidieron retomar los estudios. "Pero ahora, con los chicos ya trabajando, encontré el momento para ponerme con ello. Ha sido una experiencia muy positiva. A quien esté pensando en apuntarse a PUMUO, ¡le diría que no lo dude ni por un momento!". "Habéis decidido no tomar el paso de los años como un declive, sino como una oportunidad para seguir aprendiendo. Sois un ejemplo de vitalidad, constancia y alegría", recalcó Melania Álvarez, consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado. Un empuje que acompaña a Marina Márquez, avilesina de 70 años a la que la curiosidad no se le extravió en una ninguna probeta del laboratorio en el que trabajó hasta su jubilación. "Quiero seguir aprendiendo cosas", explica Márquez con el mismo entusiasmo juvenil con el que toma las lecciones de Música y Literatura, sus asignaturas preferidas. En la última década, hasta cinco mil mayores de 50 años se han beneficiado de un programa que, desde su creación en 2001, es "la mejor manera de hacer Universidad", expuso un Ignacio Villaverde que trasladó a los veteranos graduados su orgullo por contar con ellos como miembros de pleno derecho de la comunidad universitaria. Una satisfacción compartida por Fernando Martínez, presidente de Caja Rural en Asturias, entidad colaboradora en PUMUO. Cuando, durante su discurso como representante de los graduados ovetenses, José Carlos Montalbán miraba a su alrededor, veía "rostros llenos de arrugas que cuentan historias", pero también "una pasión por el aprendizaje que nunca se extingue". Es por ello, remató Pedro García, portavoz de los avilesinos, que si PUMUO no existiera "habría que inventarlo".