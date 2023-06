Premios fin de carrera con seis años de retraso

Han pasado ya seis años desde que Brais Gonzalo Guerra, Geber Villa, Isabel Argüelles, Patricio José Martínez y Carlos Outeiral abandonaron la Universidad de Oviedo. Tanto que muchos de ellos, durante ese tiempo, se han doctorado, han investigado en Oxford o han tenido que comer mucho pan con queso por no recibir a tiempo un premio nacional fin de carrera, cuya compensación económica habrían aprovechado como maná caído del cielo en otra época.

Cuando se enteró de que había resultado premiado, el gijonés Carlos Outeiral se sintió decepcionado. "Si me lo hubiesen dado hace cinco años los dos mil euros del premio y, sobre todo, el prestigio que da poder decir que eres top 3 de España en Química, me hubiera cambiado la vida", explica. Seis años después, lo cierto es que a Outeiral, que renunció a acudir a la ceremonia de entrega, las cosas no le van nada mal. Después de cinco años en Oxford, ahora investiga, en un proyecto financiado por Schmidt, posibles aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la Química para, a través de los puntos comunes de ambos campos, contribuir al desarrollo de fármacos que sirvan, por ejemplo, para curar el cáncer.

Outeiral tiene morriña de Asturias, "sobre todo del mar y el clima". No tan lejos de Oxford se encuentra otra premiada en el exilio, Isabel Arguelles. De Pola de Siero, lleva un par de años establecida en un sitio aún más lluvioso que su tierra, Glasgow, donde realiza una estancia de investigación con un contrato predoctoral. Lamenta el estigma que pesa sobre las carreras de letras, que considera "denostadas", y le encantaría seguir investigando siempre, pues le queda mucho por aprender. "Es imposible descubrir lo que supone la filosofía, aun dedicándole una vida entera", expone. El premio Fin de Carrera le pilló "un poco por sorpresa", tanto que "ni sabía que existía".

Brais Gonzalo Guerra es licenciado en Geología. Nacido en Vigo, es el único de los cinco que no es asturiano, aunque lleva desde 2012 instalado en Oviedo, donde le gustaría quedarse "para siempre". Explica que los seis años de demora en la entrega del reconocimiento obedecen a la acumulación de retrasos en las sucesivas convocatorias de los premios: "Hubo unos cuantos mandatos políticos en los que no se entregaron y están intentando ponerse al día, por eso a nosotros nos lo dieron junto a los del curso 2015/16". Guerra, fascinado por la montaña asturiana, está realizando la tesis en la Universidad de Oviedo sobre la formación del relieve de los Picos de Europa y la sierra de Cuera.

El ingeniero industrial Geber Villa, a diferencia de a Outeiral y Arguelles, reconoce que le hizo "ilusión" el galardón porque "siempre se agradece que reconozcan tu esfuerzo". Como Guerra, ha optado por quedarse en el Principado. En su caso, ha impulsado una startup en Gijón cuyo fin es fomentar la introducción de energías renovables. Recuerda con nostalgia sus años en la Universidad, tiempos "bonitos por la gente que conoces, estar de fiesta, tomar algo con los de clase…" No obstante, dice, "la vida sigue".

A Patricio José Martínez también le sentó "estupendamente" el reconocimiento. Estudiante insaciable, completó, tras graduarse en Ingeniería Civil, la carrera de Arquitectura, en este caso en Madrid, donde aún reside. "Quise estudiar también Arquitectura para enriquecerme como ingeniero", profundiza, y lo hizo tan bien que fue el mejor expediente de su promoción. Ahora, compagina su labor docente en la Universidad Europea de Madrid con proyectos en su Asturias natal (es ovetense) como la construcción de viviendas en Luanco o la reforma de una vivienda unifamiliar en Pravia. Su creatividad le lleva a querer integrar "lo técnico con la vanguardia artística" para acometer creaciones "nunca vistas, que parezcan extrañas". Un vivo ejemplo de que el espíritu rompedor no tiene por qué ir reñido con la excelencia académica.