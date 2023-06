La desesperación de los abogados asturianos por la huelga de justicia: "seis meses sin trabajar ni cobrar"

Los abogados vuelven este mediodía a la calle para exigir el fin de una huelga de funcionarios que está ahogando a los pequeños despachos, especialmente a los letrados del turno de oficio, que ya protestaron en Oviedo el pasado 16 de junio. «Es un grito de socorro desesperado», describió el decano del colegio de Abogados de Gijón, Benigno Villarejo. El de Oviedo, Luis Albo, en plena recta final de las elecciones, también fue explícito: «La situación de muchos compañeros es acuciante, muy delicada». Una convocatoria como la de este mediodía no se produce desde hace diez años, cuando los abogados salieron en masa a la calle para exigir que el ministro Ruiz Gallardón retirase la subida de tasas judiciales.

«Llevamos sin ingresos desde el mes de enero, cuando aún no nos habíamos recuperado del parón obligado de la pandemia. Pero esto no solo afecta a los profesionales. Los ciudadanos se están encontrando con que sus asuntos se eternizan. Exigimos que se ponga fin de inmediato a la huelga. Y si no se hace, que se amplíen y se cumplan los servicios mínimos. También, que se preavise a los profesionales, pero también a nuestros clientes y peritos de las suspensiones de juicios. A día de hoy no sabemos si al día siguiente nos van a suspender los juicios. Los perjuicios son incalculables», explicó Luis Albo, quien invitó al resto de la ciudadanía a unirse a la protesta, en la que también estarán los procuradores.

Benigno Villarejo indicó por su parte que la plaza de Gijón es la que se está viendo más afectada. «En Asturias, el seguimiento de la huelga es del 50 por ciento, pero en Gijón, alcanza el 80 o el 85 por ciento. Llevamos seis meses con la Justicia parada y sin visos de que se solucione. Somos los abogados y nuestros clientes quienes pagamos el pato. Hay servicios mínimos, pero el grueso de los asuntos no se incluyen. Alguien que reclama una cantidad por un accidente lleva seis años esperando para que se le reconozca un derecho. Cada compañero se está arreglando como puede», comentó Villarejo.

Los contendientes en la carrera por el decanato de Oviedo también opinaron sobre esta manifestación, aunque de forma crítica. «Llega seis meses tarde esta iniciativa, llega cuando la Justicia lleva parada ya seis meses», dijo Javier Calzadilla. Y abundó: «Me parece oportunista la postura del Colegio, que no ha hecho nada hasta ahora, que no apoyó la manifestación de los letrados del turno de oficio, y convoca ahora una manifestación a un día de las elecciones».

Antonio González-Busto también consideró la convocatoria como «un respuesta tardía, este problema lo tenemos desde el mes de enero». González-Busto fue más allá: «Me parece que no se busca visibilizar un problema. Luis Albo pretende utilizarlo para las elecciones. Esta huelga no se soluciona con una protesta. En 2013 nos manifestamos contra las tasas y no sirvió de nada. Les acabarán subiendo el sueldo, volverán al trabajo y nos mandarán 200 notificaciones al día y habilitando el mes de agosto».

También los jueces

Los jueces de Oviedo han mostrado su «profunda preocupación» por los «considerables retrasos» que está provocando la huelga en los Juzgados, y cuyas consecuencias «se van a padecer durante largo tiempo». En un comunicado aprobado por unanimidad por la Junta General de Jueces de Oviedo, se pide «un acuerdo satisfactorio para todas las partes, al igual que ha sucedido previamente con otros grupos profesionales».

Los jueces remarcaron que «la persistencia del conflicto está provocando considerables retrasos en los órganos judiciales» al haberse suspendido «miles de juicios y actos procesales» y paralizado la tramitación de los procedimientos.

«Resulta evidente que las consecuencias de esta huelga se van a padecer durante largo tiempo y que la falta de una solución agrava la maltrecha situación de la Justicia y lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva», añaden los jueces de Oviedo en su comunicado.

Por ello, manifiestan su «profunda preocupación por el mantenimiento del conflicto y la falta de acuerdo entre las partes implicadas» e instan del Ministerio de Justicia a «que adopte las medidas oportunas para su pronta resolución».