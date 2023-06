La Junta General debe decidir si la reducción de grupos conlleva rebaja de gasto político

Hace ahora cuatro años, al inicio de la anterior legislatura autonómica, los partidos de la Junta General decidieron elevar el gasto político de las asignaciones a los grupos parlamentarios en casi 300.000 euros anuales. El motivo para aquella subida fue que las elecciones habían deparado un parlamento con siete grupos, después de dar luz verde a un cambio para que los partidos que habían obtenido dos diputados y superado el 6 por ciento de los votos pudieran formar grupo propio sin tener que ir al mixto. La Junta General debe decidir ahora entre sus primeros deberes del nuevo ciclo político si la reducción a cinco grupos (PSOE, PP, Vox, IU y el mixto que deberán compartir Podemos y Foro) se traduce en una rebaja de la partida de asignaciones o, si por el contrario, mantiene esa factura, que ascendió a 3 millones de euros anuales, doce a lo largo de toda legislatura.

La Mesa de la Cámara aprobó en la pasada legislatura un régimen de asignaciones a los grupos parlamentarios que establecía una cantidad anual fija de 236.160 euros para cada grupo a la que se sumaba otra cantidad variable de 30.000 euros anuales por cada diputado. La subvención establecida para el grupo mixto era sensiblemente inferior, ya que en este caso el módulo fijo es de 36.732 euros al año, mientras que el módulo variable ascendía también a 30.000 euros anuales.

La asignación anual para cada grupo político salía de la suma de los conceptos fijo y variable y osciló entre los 836.160 euros anuales del PSOE a los 296.160 que recibieron tanto IU como Foro y Vox.

Uno de los primeros cometidos de la nueva Mesa de la Cámara, previa negociación entre los Grupos, será decidir si mantiene esos mismos criterios, en cuyo caso la partida anual de las asignaciones a los grupos políticos menguaría de manera sustancial, en cerca de 700.000 euros anuales, ya que se quedaría en 2,3 millones, al haber cinco grupos políticos en vez de los siete de la anterior legislatura. Otra posibilidad es que se revisen al alza las cantidades de los conceptos fijo y variable, de tal forma que el desembolso definitivo para el gasto político quede en unas cifras similares a las del ciclo 2019-2023.

La primera reunión de la Mesa de la Cámara, que tuvo lugar ayer, no trató aún esta cuestión ni el reparto de espacios y medios para la nueva legislatura, según aseguró a su término el nuevo presidente de la Junta General, Juan Cofiño. «Se han tratado asuntos administrativos que son obligatorios para poder arrancar, como que todos los diputados han cumplido con todas las condiciones para serlo», apuntó el nuevo presidente de la Cámara. Cofiño aseguró que tampoco se había tratado el reparto de asesores y espacios. «Está todo por determinar, los grupos políticos se tienen que constituir y decidir dinámicas que nos trasladen a la Mesa y a los órganos de gobierno. No hemos hecho nada más porque no se puede hasta que los grupos alcancen sus acuerdos», añadió el presidente de la Junta. Entre los grupos ya ha habido contactos aunque de momento no hay ningún acuerdo cerrado. El punto de partida son los 48 asesores que se repartieron los grupos en la anterior legislatura. La subida en escaños del PP, de 10 a 17, le dará también derecho a un número mayor de los once asesores que tuvo en el anterior mandato.

Juan Cofiño tampoco dio ayer pistas sobre la fecha en la que tendrá lugar el pleno de elección del presidente del Principado, al que optarán como candidatos Adrián Barbón y Diego Canga. El plazo de diez días para fijar el calendario empezó a correr ayer. «Está por decidir si tendrá lugar antes o después de las elecciones generales. Estoy hablando continuamente con el presidente del Principado y en próximos días trasladaremos la decisión», declaró el presidente de la Junta.