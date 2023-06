La FSA vuelve a emplazar a Tomé a una reunión para que dé estabilidad al Gobierno

La diputada de Podemos, Covadonga Tomé, y la vicesecretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo, se emplazaron a iniciar negociaciones de cara a la próxima legislatura en la red social Twitter. Todo comenzó con un mensaje del presidente del Principado, Adrián Barbón, en el que afirmaba que el PSOE intentó tener una reunión con Podemos de cara a la negocación de acuerdos en la Junta, pero sy diputada nos comunicó que no asistiría ni a la reunión», una afirmación que ya expresó el Presidente públicamente el pasado lunes tras la constitución de la Cámara. Covadonga Tomé no tardó en replicarle que «no hay persona más interesada que yo en reunirme contigo, ambos cabeza de lista de nuestras candidaturas, para lograr un gobierno progresis estable». Gimena Llamedo terció afirmando en otro mensaje dirigido a Tomé: «como ya te he trasladado en privado la FsA está abierta a sentarse a negociar en cualquier mmento», pero recalcó que es cada partido el que determina quiénes componen la comisión negociadora y que la FSA sí se citó con la dirección de Podemos Asturias, «reunión a la que estabas invitada y a la que finalmente trasladaste que no asistirías».