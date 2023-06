El Instituto Universitario de la Empresa se reinventa tras 56 años y lanzará minitítulos

El Instituto Universitario de la Empresa (IUDE) inicia nueva etapa en Asturias. La Escuela de Negocios de la institución académica no solo estrena equipo directivo, con Guillermo Pérez-Bustamante al frente, sino también otro rumbo, con la intención de crecer y abrirse a las microcredenciales. Son una especie de minitítulos, de 112 horas como máximo, que sirven para acreditar una competencia concreta, en este caso útil para el ámbito empresarial. «Queremos aprovechar esta oportunidad», afirmó ayer Pérez-Bustamante durante la presentación del «nuevo» IUDE.

Tras 56 años de trayectoria –los cumplirá el 14 de julio–, la Escuela de Negocios de la Universidad de Oviedo aspira a «continuar» lo que había y a «reimpulsarse», como aseguró el rector, Ignacio Villaverde, que calificó de «joya» el IUDE. El título estrella del Instituto es el máster en Dirección de Empresas (MBA Ejecutivo), que encara ya su 30.ª edición. «El 65% de sus egresados –subrayó Guillermo Pérez-Bustamante– ocupan hoy puestos de jefatura y dirección, y un 20% están en alta dirección. Además, de ellos, el 10% están en multinacionales en el extranjero». A este máster se suman otros seis títulos de máster y experto, pero a partir de octubre podrían ser más.

Ya está sobre la marcha un máster en Dirección de Recursos Humanos en colaboración con el Colegio de Graduados Sociales, y más adelante se ofertarán microcredenciales. Con ellas se podrá explotar, señaló el director del IUDE, una bonificación que hasta ahora se estaba perdiendo. Y no es menor: más de 7 millones de euros. «A través de la FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), tenemos un 43% de bonificación que no se está utilizando. Eso significa que unos 7,4 millones no utilizados en el entorno económico asturiano para beneficiar a los trabajadores y empresarios, que son los que pagan con sus cotizaciones esas bonificaciones», avisó.