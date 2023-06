Los "Kiss" viajan en Alsa, otra leyenda urbana

¿Se acuerdan de aquella vez en que un presidente del gobierno regional cuestionó la muy extendida idea de la emigración forzosa de tantos jóvenes asturianos a buscarse la vida? Dijo que era una "leyenda urbana", y la expresión caló tanto que esa generación de Villalpando (por la parada) adoptó también ese nombre legendario, junto con el de "generación Alsa", así viajaban (así, así) a Los Madriles. Pues no es leyenda, sino realidad superando al fake y haciéndose viral por el surrealismo que contiene, que los "Kiss", sí, los de "Rock’n’roll All Nite", vinieron el domingo a dar su único concierto en España de su "End of the road tour" a Cartagena y que al salir del recinto lo hicieron en un Alsa, compañía que lleva el servicio de transportes allí. No iban a China ni a Villalpando ni era un Supra, pero Simmons y Stanley son leyenda. Yeah!