La "puma" o uva espinosa, un fruto en peligro de extinción

Algunos la llaman "puma"; otros pubas o umas. También se la conoce como "uva espinosa" o uva crispa. Da igual el nombre, lo evidente, según el ingeniero técnico agrícola alavés Aurelio Robles, es que se trata de un arbusto local prácticamente desaparecido y el fruto que produce, una grosella con unas propiedades nutricionales muy interesantes, sobrevive de forma testimonial en algunas zonas de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja.

Robles lleva años trabajando en la recuperación del patrimonio agro genético de Castilla y León en lo que él denomina "huerto de salvaguarda" situado en Castrillo de Villavega (Palencia). Y en concreto a las "uvas espinosas" les lleva dedicadas dos décadas trabajando para evitar su total desaparición. Tras varios años de prospección ha recuperado ejemplares de este arbusto frutal, en su mayoría en municipios palentinos, pero también en otros pueblos de Burgos, Navarra, La Rioja y del País Vasco. Y tiene previsto hacer prospecciones en otras zonas de Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia para "recuperar la mayor diversidad genética posible".

El frutal en cuestión es un pequeño arbusto espinoso que se da de forma natural y produce una grosella comestible tipo baya. Este fruto es de forma redondeada, de unos dos centímetros de diámetro, que presenta diferentes colores que van desde el amarillento-verdoso al rosado, o del rojizo al purpura oscuro, y que tiene un singular y agradable sabor agridulce en su estado de maduración. "Antiguamente eran frecuentes en muchas huertas, pero hoy ha desaparecido prácticamente y la mayoría de la población lo desconoce", avisa Robes. Y eso que tiene "singulares propiedades medicinales", con un contenido en Vitamina C veinte veces superior al de la naranja, además de otras sorprendentes propiedades que recoge en un reciente estudio la bioquímica farmacéutica Beatriz Riberon. "Según dice, bloquean el crecimiento celular del cáncer de mama y el potencial de metástasis in vitro", afirma Robles, que también destaca las propiedades antioxidantes de los polifenoles y la vitamina C.