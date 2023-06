La huelga judicial deja en el limbo divorcios, custodias y hasta defunciones y bodas en Asturias

La huelga de funcionarios está causando estragos en diferentes jurisdicciones, como la social y laboral, pero también en la civil, con un especial impacto en el derecho de familia. Procesos de divorcio que se retrasan, custodias y regímenes de visitas que no se dictan, cambio de medidas que no se llevan a cabo... Uno de los aspectos más chocante es la imposibilidad de registrar matrimonios religiosos e incluso fallecimientos, lo que retrasa el reparto de herencias y obliga a pedir prórrogas para el pago del impuesto de sucesiones. Hay madres que han tenido que pedir la baja en sus empleos para poder quedarse en casa y atender a sus hijos, al no haberse establecido la custodia compartida.

La abogada Sonia Arévalo Píriz, presidenta de la Comisión de Familia del Colegio de Abogados de Oviedo, indica que sólo se celebran medidas provisionales "cuando hay menores, porque entran dentro de los servicios mínimos. Tengo numerosas demandas de divorcio con acuerdo con menores implicados pero ni siquiera están admitidas a trámite. Al final he optado por introducir en los convenios una cláusula en la que los esposos se comprometen a que lo pactado tenga efectos desde la fecha de la firma". Añade que modificaciones de medidas "no sale ninguna".

Hay casos sangrantes, como el de un padre que abona la pensión de alimentos a su hija mayor de edad que ha acabado sus estudios y trabaja desde octubre de 2023. Se presentó una demanda para extinguir esa pensión y ya en dos ocasiones se suspendió el juicio por la huelga. "Y probablemente habrá una tercera suspensión. ¿Quién asume el perjuicio que sufre? Mientras no se declare la extinción de la pensión tiene que seguir abonándola y sin efectos retroactivos", explicó la abogada. "Los conflictos familiares no han desaparecido por la huelga, pero el perjuicio y el desgaste que causa en situaciones tan sensibles resulta incalculable", indica la misma letrada.

Tiene más ejemplos. Una joven de 15 años que vive en Valladolid con su madre que ha expresado su deseo de venirse a vivir con su padre en Asturias. "La demanda ni siquiera se ha admitido a trámite, y faltan pocos meses para que se inicien las clases. ¿Qué hacemos?", añade.

Y otro ejemplo, que ilustra los efectos que todavía está causando la ya finalizada huelga de letrados de Justicia. Una madre joven y sin empleo, se vio obligada a denunciar al padre de su hijo porque no abonaba la pensión del niño. Tras la pertinente reclamación, el dinero fue consignado en una cuenta del Juzgado a finales de febrero. Sin embargo, aún no se ha entregado a la madre.

Otra mujer en proceso de divorcio explicó su caso. "Ayer por fin firmé el convenio, pero ahora hay que presentarlo en el juzgado para que, cuando nos toque, se ratifique y ya sea oficial el divorcio. Hasta ese momento, no puedo hacer nada con los inmuebles que me corresponden. Al no poder ponerlos a mi nombre, no puedo, por ejemplo, venderlos. Debería de ser rápido al ser de mutuo acuerdo, pero hay tal atasco que va a tardar meses", explicó.

Otra abogada de familia, Ana Gloria González, llamó la atención sobre la "desesperación del cliente" por los retrasos. "Solo hay trámite puro y duro, alguna providencia que se notifica de dos en dos meses", aseguró. Contó el caso de un cliente del que se hizo cargo el pasado diciembre, en proceso de divorcio de su mujer, con la que tiene un hijo de cinco años. "No se han podido establecer las medidas, como el régimen de visitas, aunque ya fueron solicitadas en el mes de enero. Yo he cumplido todos los trámites en tiempo y forma, pero el juzgado, no. Tengo señalada una vista el día 13 de julio, pero no sé si se va a celebrar. Y mientras tanto, mi cliente depende desde hace siete meses de la buena voluntad de su exmujer para que le deje ver a su hija. Estoy viendo que me voy a comer el verano", aseguró Ana Gloria González.

Borja Álvarez Iglesias, abogado especializado en familia y sucesiones, indicó que el mayor problema lo está viendo en la dificultad para certificar matrimonios y defunciones en el registro civil. "Las liquidaciones de gananciales están más paradas de lo habitual, pero siguen saliendo. La ejecución de los impagos de las pensiones de alimentos van un poco más lentas. El gran problema es que no se sacan los certificados de defunción. Te impide partir una herencia de buena fe o hacer cualquier otra gestión. Obliga a pedir una prórroga a los servicios tributarios para el pago del impuesto de sucesiones. Te para la vida y el negocio", aseguró. La huelga está haciendo estragos.