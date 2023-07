La nutrición es fundamental para nuestra salud y por ello, desde masymas quieren que los más pequeños aprendan como pueden disfrutar de una dieta equilibrada y conocer el producto fresco, sus propiedades y formas de consumirlos, para así ser adultos más sanos y comprometidos con su alimentación. Así lo cree ,beatriz Rodríguez, nutricionista integrativa y coach nutricional y hábitos.

¿Qué tan importante es una buena nutrición en los niños?

En la infancia se forjan hábitos de alimentación que luego son difíciles de cambiar. Por esa razón, educar en hábitos saludades de alimentación y, en general, de estilo de vida, permite a nuestros cuerpos, desde muy temprano, que evolucionen de forma natural y refuerza la salud de los niños. Esto afecta de forma muy positiva en su estado físico y a su rendimiento intelectual.

Durante la infancia, el organismo del niño se encuentra en crecimiento y formación. Y en esos momentos puede ser muy vulnerable ante cualquier problema nutricional. Por eso es importante consolidar hábitos adecuados de alimentación.

Además de enseñar a comer bien a los niños, supongo que los padres deberán ser instruidos también, ¿no?

Los padres somos el espejo donde se miran los niños. Para que los niños coman bien nosotros debemos dar ejemplo. Y eso no se puede hacer si no estamos formados e informados en unas buenas bases sobre cómo llevar una alimentación equilibrada y nutritiva.

Para dar ejemplo, es importante planificar sus comidas y meriendas, y con ello evitar decisiones impulsivas y poco saludables. Además de asegurarnos de incluir ingredientes frescos y nutritivos. A mí me gusta recomendar cocinar en casa y evitar alimentos procesados y ultra procesados, fomentar el consumo de agua y comer juntos en familia en la medida de lo posible. Por último, me gustaría destacar que es importante evitar la presión y la rigidez excesiva. Ir poco a poco, celebrar los logros y el progreso, y no centrarnos únicamente en los errores. Tener una actitud positiva y una alimentación saludable de toda la familia, debería ser el gran objetivo. Es un regalo que le harás a tus hijos para toda su vida.

Cuente un poco su labor

Desarrollé una amplia formación y experiencia en algo que se denomina nutrición holística e integrativa. Se trata de pensar la alimentación como una pieza más de un todo, que es nuestro bienestar, también emocional.

Ayudo a mis clientes, con metodologías y un seguimiento adecuado, a conseguir sus objetivos de salud y peso. Trato de que como personas busquemos áreas de mejora de forma integral. Eso pasa necesariamente por la alimentación, pero también cuidar de nuestra energía, perder o ganar peso, dormir mejor, controlar el estrés, e incorporar y mejorar la actividad física.

Y el punto de partida depende de cada persona. No todos somos iguales, ni podemos avanzar al mismo ritmo. Es importante ayudar a cada persona a tomar conciencia de su situación, saber poner foco y valorarse para conseguir progresos poco a poco, pero muy sólidos.

A través del Ayuntamiento de Oviedo y la cadena de supermercados masymas hago la labor de divulgar todo esto entre los niños y adolescentes. Participo en podcast y entrevistas en diversos medios de difusión general. Realizo cursos especializados y talleres entorno a un concepto donde he publicado un libro: “el hambre emocional”. Pero también he trabajado en otros aspectos muy importantes como los “hábitos y alimentación en menopausia” e “iniciación a una alimentación saludable”.

¿En qué consistirán estas charlas en colaboración con Masymas?

Los talleres que haré gracias a la iniciativa de supermercados masymas, en colaboración con Zespri, están orientados a que los niños entiendan la importancia de una buena alimentación de una forma entretenida y divertida. Pero, a la vez, les introduciré en el apasionante (y desconocido) mundo de los nutrientes o de cómo diseñar un plato equilibrado. Les mostraré los diferentes departamentos de frescos dentro de un supermercado. Preparamos juntos una merienda saludable. Y, de regalo, Zespri, el patrocinador les ha preparado una bolsa de merienda con sorpresas.

¿Cuándo serán?

El primer taller será el próximo viernes 7 a las 5.30 pm en el Espacio 360 de masymas en Parque Principado. El resto todos los jueves de julio y agosto a la misma hora.

¿Quién puede ir?

Todos los niños de entre 6 y 12 años que tengan interés en aprender más sobre la importancia de comer bien para una buena salud física y mental.