Ni ley, ni consejería: el RIDEA pide audacia y grandes consensos contra la despoblación

Ni una ley genérica, ni una estructura administrativa propia, ni una consejería o un organismo específico. De las aportaciones de trece autores de extracción diversa, y de las reflexiones "corales" que ahora recopila el libro "Asturias ante el reto demográfico, análisis y perspectivas", sale una impresión de que el "desplome" de la población asturiana, y en particular la "catástrofe sin paliativos" de su ala rural, pide más bien "medidas extraordinarias, urgentes, enérgicas y valientes, no cataplasmas elementales como hasta ahora". Tampoco grandes artificios formales. Juan Luis Rodríguez-Vigil, expresidente del Principado, habla en su condición de coordinador, junto al jurista Javier Junceda, de la obra que edita y promueve el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y que ayer presentaron ambos con un vuelo rasante sobre su exhaustivo despliegue de conclusiones. Pueden resumirse en una apelación a las autoridades como la que acaba de hacer Vigil y en una batería amplia de propuestas de acción que ahora son libro, pero que sus autores ya fueron desgranando con profusión la pasada primavera en un ciclo de conferencias.

Mientras el Principado tiene redactada y espera aprobar su ley integral del reto demográfico en esta incipiente legislatura, poco después de que el candidato del PP, Diego Canga, abogase por crear una consejería específica de reto demográfico, Rodríguez-Vigil aclara que todo esto "no es cuestión de una sola ley" y avanza la necesidad de una extensa secuencia de decisiones, "muchas", de las que "algunas requerirán leyes, otras modificaciones de las normas actuales" y todas una combinación del "consenso" con la muy mentada audacia de los gobernantes. "Muchas de ellas son difíciles y necesitan largo tiempo", de ahí que para su implantación urja el acuerdo político de amplio espectro. Un ejemplo. "Se nos está cayendo el sector ganadero. No podemos estar en el siglo XXI con la estructura territorial del XVIII, y eso requiere medidas enérgicas, y no parches", repite el expresidente, antes de pedir una revisión integral de "toda la normativa medioambiental o urbanística ligada al campo asturiano desde el inicio de la autonomía". "No podemos tener muertas de risa", persevera, "todas esas vegas que tienen agua, suelos profundos y cada vez más sol y que son ideales como ámbitos de producción agraria". "Tenemos media Asturias a sebe y en la Junta General tiene que haber cohesión y consenso para acabar con la sebe y poner los terrenos sin uso al servicio de quienes son el factor básico del poblamiento rural, los ganaderos..."

El manual del RIDEA, un análisis exhaustivo como "no creo que haya otro en España", sigue Rodríguez-Vigil, no quiere ser un sesudo estudio académico, sino un esfuerzo que "tiende a ser práctico" y, queda dicho, a la "utilidad" mediante la recopilación de "un catálogo de medidas que deberían ser implementadas por los órganos políticos de la región". Los autores se acercan al problema desde la estadística y la economía, la fiscalidad, el derecho, la geografía o el urbanismo y desembocan, retoma el hilo Junceda, en una "larga serie de herramientas" que interpelan al Gobierno, a los grupos de la Junta o a los 78 ayuntamientos, entre otros actores capaces de transformar ésta en lo que merece ser, "una política de Estado", o una política de región que se salte las fronteras ideológicas. Es él quien objeta contra la eficacia de una "estructura administrativa", con rango de consejería o comisionado, o de una ley genérica como arma para un asunto eminentemente "transversal".

En su lugar se abrazan aquí, por ejemplo, los cambios en la estructura municipal asturiana, con las comarcas como alternativa a la fusión o desaparición de municipios, la relación entre "la apertura de espacios protegidos y el descenso de la atracción de personas al medio rural" o entre la proliferación de "especies peligrosas" y la retracción de la "presencia humana". Se constata la necesidad de diversificar la economía rural, de lo estrictamente agropecuario a la actividad comercial, de servicios o agroalimentaria, y se invoca la máxima que dice que "a más empleo, menos problema demográfico". Se sugieren criterios de arraigo en los contratos públicos, de forma que se exija a los contratistas el mantenimiento del personal, la estructura o la materia prima en los pequeños municipios en los que operen, así como los incentivos a los funcionarios para que residan en estas plazas y, en el asunto capital de la inmigración, trabajar específicamente y "con mano de cirujano" la atracción de mano de obra "que tenga en sus países de origen unas capacidades" adecuadas para las labores necesarias en el campo asturiano.

En la obra, que será presentada el jueves (19:30 horas) en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, hablan, además de Junceda y Rodríguez-Vigil, entre otros, el director de Sadei, Ramiro Lomba, el exconsejero Benigno Fernández Fano, los geógrafos Fermín Rodríguez y Rafael Menéndez, el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas, Roberto Fernández Llera, o los juristas Rafael Fonseca y Lourdes Morate, además de la filósofa Amelia Valcárcel o el arquitecto y exconsejero Arturo Gutiérrez de Terán.

Como "Mahoma no ha ido a la montaña", y no han visto responsables políticos en las conferencias que han presentado cada capítulo, ahora la montaña tendrá que ir a Mahoma: el libro será llevado por instituciones y grupos políticos y se irá de gira por los municipios asturianos.