El verano gastronómica en Asturias ya arrancó. El pistoletazo de salido lo dió, como viene siendo habitual, el Festival del Bonito en Luanco, que este 2023 celebra su cuadragésima edición. En sus inicios estas jornadas comenzaron en una carpa y con el paso del tiempo los locales hosteleros se fueron animando a participar. Hoy en día son estos los que lo mantienen vivo, en colaboración con Otea- Gozón, el Ayuntamiento y el Principado.

Cuarenta ediciones ininterrumpidas no se cumplen todos los días, por lo que lo celebrarán alargando esta edición de las jornadas varios días. Concretamente diez, pues la cita se prolongará hasta el domingo 9 de julio.

Con este festival, Luanco inaugura un año más su temporada estival, y lo hará con la participación de once establecimientos del concejo: Restaurante La Barquera, Restaurante La Playa by Chus, Restaurante La Ribera, Restaurante El Muelle, Restaurante Sidrería El Tormentín, Restaurante La Posada del Mar, Restaurante Marino, Bar La Oficina, Sidrería El Parque, Restaurante D De Diego y Restaurante Guernica. Todos ellos elaborarán menús, tapas y platos a base de bonito del Cantábrico, que servirán tanto en horario de comidas como de cenas –los hosteleros tienen libertad para servirlos cuando consideren–. Las recetas que se prepararán y el precio de las mismas serán libres –cada hostelero podrá elaborar lo que su imaginación y arte a los fogones quiera y pueda–, aunque entre las propuestas seguro que no faltarán el rollo de bonito, el marmitako y las preparaciones a base de ventresca, que año tras año se encuentran entre las más demandadas, así como muchas otras que deleitarán a los comensales. Por todo ello, los amantes del delicioso bonito del Cantábrico tienen una visita obligada a Gozón durante este fin de semana , así como la próxima semana, para dar cuenta de uno de los grandes productos del mar, un túnido que en Luanco saben preparar como nadie. Hasta el domingo 9 de julio, la capital gozoniega tendrá el bonito subido.

"Bonito de Oro" a las Amas de Casa de Luanco

La Asociación de Amas de Casa de Luanco, que el pasado año celebró su medio siglo de vida y aglutina actualmente a cerca de 300 integrantes, recibió el pasado jueves 29 de junio el "Bonito de Oro", un galardón anual que entregan los hosteleros de Luanco para promocionar sus tradicionales jornadas gastronómicas. El acto contó con la presencia del alcalde de Gozón, Jorge Suárez; el presidente de la patronal hostelera, Otea, José Luis Álvarez Almeida, así como de Nacho López Solis, nuevo presidente de la junta local Otea Gozón, quienes entregaron la distinción a la presidenta de la asociación, Celestina del Valle; la secretaria, Cristina Alonso y la tesorera, Mari Fe Gutiérrez. De las homenajeadas, pronunció Almeida algunos de sus méritos. Es un premio, señaló, "a la trayectoria de tantos años de trabajo por Luanco y por Gozón. Un trabajo que seguramente os ha costado tiempo y dinero y que hacéis por amor a vuestro pueblo, sin ninguna remuneración". Por su parte, Nacho López Solís, abundó en las razones del reconocimiento: "Todos los luanquinos conocemos y sabemos de sobra los méritos de la asociación, que cumplió el año pasado 50 años de actividad ininterrumpida. Es una entidad viva con mucha actividad y 300 asociadas en un concejo de algo más de 10.000 habitantes, un número increíble". Tras su "indescriptible" labor cultural, con charlas, conferencias y talleres, a lo largo del año, además de los viajes "que llevan el nombre de Luanco y Gozón por otras tierras", pasó a ensalzar su carácter "imprescindible" en la Cabalgata de Reyes, el taller de malla o la comida en la calle y el festival de la marañuela. "El Bonito de oro representa nuestro cariño y reconocimiento a vuestra labor", concluyó López Solís.

Durante el acto, celebrado en el Museo Marítimo, se entregó el premio a la ganadora del concurso de dibujo para confección el cartel del festival, que ha correspondido a la niña Helena González Pola. En el mismo participaron los escolares del municipio gozoniego. Una iniciativa que arrancó el pasado año y está teniendo una excelente aceptación entre los niños y niñas.