La negociación con IU aboca al PSOE a una investidura tras las generales

Las conversaciones entre PSOE e IU de cara a conformar un posible gobierno de coalición abocan a los socialistas a demorar hasta después de las elecciones generales del 23J la primera votación de elección de Presidente autonómico en la Junta. El presidente en funciones, Adrián Barbón, y el presidente de la Junta, Juan Cofiño, mantuvieron ayer una reunión de la que no salió aún una fecha para esa primera votación. Barbón expresó que su preferencia es que se celebre bien la próxima semana o ya después de las elecciones (última semana de julio) ya que "meternos en el mes de agosto sería problemático, porque hay muchos actos institucionales que complicarían los debates", aseguró. Con todo, nada impide legalmente que la investidura se celebre en periodo de campaña de las generales. Eso sí, el Presidente deberá tomar posesión cinco días después de la publicación de su nombramiento y para entonces su estructura de Gobierno debería estar clarificada.

Pero el estado de las negociaciones entre los grupos en la Junta (por espacios, personal o funcionamiento) no discurren con la agilidad esperada y las conversaciones con IU para formar una coalición están congeladas. El presidente del parlamento tiene un plazo de diez días desde su designación para poner fecha al Pleno de investidura y Cofiño afirmó que "el lunes o el martes" concretará esa fecha tras "escuchar a los grupos".

La negociación en la Junta se atasca en algunos aspectos: el PP exige dar más actividad al parlamento y elevar su papel de control e interpelación al Gobierno, hay que resolver cómo se asignan recursos a un grupo mixto formado por dos fuerzas bien distintas (Foro y Podemos) y Vox exige un reconocimiento acorde a su condición de tercera fuerza.

El PSOE estableció que no abordaría la negociación de un gobierno de coalición hasta no cerrar la negociación parlamentaria pero el tiempo se agota e IU considera relevante llegar a la votación de investidura habiendo clarificado la duda de si estará o no en el gobierno. Por ahora, los socialistas no han despejado hasta dónde están dispuestos a discutir con la coalición aspectos como cesión a IU de consejerías vinculadas al ámbito económico e industrial, o ligadas a materias ambientales y de ordenación del territorio. No obstante, Barbón ve "buena sintonía" con IU.

Dolores Carcedo, portavoz

El presidente en funciones y secretario general de la FSA anunció que Dolores Carcedo mantendrá por seguda legislatura consecutiva el puesto de portavoz del grupo socialista en la Junta, escoltada esta vez por los diputados Luis Ramón Fernández Huerga y Lidia Fernández como primer y segunda portavoz suplente, respectivamente.

En cualquier caso, los socialistas dan por hecho que Barbón tendrá que someterse a dos votaciones. La legislación establece que de los candidatos (Adrián Barbón por el PSOE, y Diego Canga por el PP) será investido presidente quien obtenga en primera votación 23 votos a favor; de no lograrlo, se celebrará antes de 48 horas otra votación y ya bastará el respaldo de una mayoría simple. Foro ya ha dejado claro que se abstendrá y no respaldará a ninguno, y la duda está en si la única diputada de Podemos, Covadonga Tomé, apoyaría la investidura de Barbón.

Pero el diálogo de los socialistas con la diputada Tomé está roto. El propio Barbón afirmó estar "desconcerado" por el conflicto interno en Podemos sobre quién representa a la formación. El Presidente destacó que Tomé fue convocada a una reunión por la FSA a la que declinó asistir porque también estaba invitada la dirección de Podemos. Barbón afirmó que Podemos "no puede trasladar su conflicto interno al conjunto de la sociedad asturiana, ni a la Junta ni al Gobierno". "Imagínense que llevamos un acuerdo con el partido y luego la diputada desobedece los acuerdos del partido, o que llegamos a un acuerdo con la diputada y el partido los desautoriza", aseguró Barbón.

Tomé no tardó en replicar que cree que la razón por la que el PSOE retrasa la investidura es para "no ir a las elecciones como el Presidente que pacta con los socios de Vox", en referencia a Foro Asturias, que gobierna en un tripartito con PP y Vox en Gijón. Tomé recalcó que, en cualquier caso, los acuerdos con el PSOE deberán pasar la ratificación del Consejo Ciudadano de Podemos.