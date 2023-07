La anchoa pesca turistas en Lastres: conservas Hazas deja a la vista del público el obrador donde se elabora el bocarte en salmuera

Ana Labad y Agustín Fernández empezaron en 2018 de cero a hacer anchoas en Lastres (Colunga), el pueblo natal de él y donde ella, madrileña, se quedó a vivir tras casarse. Buscaban una alternativa de negocio allí (la otra opción era irse fuera a trabajar) y vieron que en la villa lastrina podría servir lo de hacer conservas, una tradición quizás algo de capa caída entonces o, por decirlo de otra forma, con menos empuje que antaño, cuando la industria conservera local era una de las más afamadas de todo el Cantábrico.

Ahora, cinco años después, no solo han logrado sacar adelante y con mucho éxito su negocio, con el que han impulsado de nuevo la histórica actividad agroalimentaria, sino que también han hecho de esta un atractivo turístico. Porque Anchoas Hazas acaba de abrir en pleno centro de Lastres su nuevo obrador, que no es un lugar de trabajo cualquiera, sino que la labor de la decena de mujeres que tienen empleadas para hacer las anchoas está a la vista de todos los que entren en la tienda a comprar con el fin de mostrar a los visitantes el arte de la conserva.

"El local donde empezamos, en Luces, se nos quedaba pequeño y aquí hemos acabado. Se nos ocurrió la idea de comunicar la tienda con el obrador a través de un gran ventanal para que la gente vea cómo trabajamos", explica Ana Labad a LA NUEVA ESPAÑA el mismo día de la inauguración, este pasado miércoles.

Si cuando empezaron con Anchoas Hazas en 2018 superaron todas las expectativas de venta –iba a ser una producción destinada solo al colmado familiar en Lastres–, la nueva idea de enseñar el trabajo artesano de las conserveras no ha sido menos. "Es increíble la gente que pasa por aquí, exagerado. Pensamos que no iba a ser tan fuerte, pero visto lo visto creo que tenemos por delante un verano de gran movimiento", apunta Labad. A día de hoy sus anchoas "vuelan" de su almacén hasta el punto de que en Hazas rechazaron acudir con un puesto a la pasada Feria de la Ascensión en Oviedo y no podrán estar en la de la Conserva de Candás, a mediados de julio. "Es una pena, pero tenemos que disponer de producto para vender en la tienda al cliente y vamos justos", justifica la empresaria. En estos momentos las mujeres que se ven en el obrador trabajan el bocarte comprado en Lastres, a barcos del pueblo, en la primavera de 2021, pero está a punto de agotarse. "En dos meses empezaremos con el del año pasado. Lo tenemos en los barriles, con sal, año y medio como mínimo", explica.

La minuciosa tarea del fileteado y desespinado con pinzas, todo a mano, deja a más de un turista boquiabierto. "Las artesanas son mujeres de aquí de toda la vida que son las que saben hacerlo y las verdaderas expertas en ello. De hecho, ya tenemos dos a punto de jubilarse". No obstante, el relevo generacional en una tarea artesana que en Lastres ha superado el riesgo de desaparecer está asegurado: "La última incorporación es de una mujer de 50 años, y las tres anteriores rondaban los 30".