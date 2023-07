El Constitucional reprende a la Junta General por alterar la separación de poderes

"Una cosa es que, como consecuencia de una investigación parlamentaria, la Cámara concluya que determinadas actuaciones nocivas para el interés público podrían ser, además, constitutivas de delito (…) y otra muy distinta, que oriente su actividad investigadora a esclarecer dichos actos y a determinar la persona a la que corresponde su autoría". El Tribunal Constitucional traza en esos términos los límites que una comisión de investigación parlamentaria no debe traspasar y que la Junta General del Principado se saltó entre 2016 y 2018. La sentencia que certifica por unanimidad que el parlamento asturiano vulneró el derecho a la presunción de inocencia de una trabajadora del Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado (GITPA) fija en ese mismo gesto los contornos que no deben cruzar en el futuro esas comisiones que han proliferado tanto en la actividad reciente de las cámaras autonómicas.

El Tribunal concluye que en aquella comisión, sobre la gestión del GITPA en el tendido de la red de fibra óptica en Asturias, la Junta se arrogó funciones propias del poder judicial mediante la atribución de delitos a la demandante. El fallo acredita que el parlamento traspasó las lindes de la separación de poderes y lo obliga a eliminar del dictamen de conclusiones todas las referencias a las "irregularidades" que la trabajadora supuestamente "consintió" o en las que directamente tuvo, decían, una "participación decisiva" no ratificada por ningún tribunal.

Se escribe así el capítulo final de un largo proceso político-judicial de siete años –la comisión se constituyó en 2016, a iniciativa del PP– que se resuelve cuando ya en la Junta sólo quedan dos de los 23 diputados de PP, Podemos y Ciudadanos que votaron a favor del dictamen de la comisión sobre la actividad del GITPA. El conflicto desemboca además en un reproche a la institución del que quedan excluidas en esta vía del amparo constitucional las responsabilidades individuales de los parlamentarios que promovieron y dieron curso a la comisión. "Es el órgano del que forman parte, y no los diputados individualmente, el que debe ser considerado como poder público" con capacidad de lesionar derechos los fundamentales de los ciudadanos, argumenta el fallo.

La resolución dibuja las fronteras para acotar las funciones de un mecanismo parlamentario que ha tenido un amplio recorrido en los últimos tiempos y que la Junta llegó a utilizar hasta diez veces en ocho años entre 2011 y 2019. En defensa de la comisión del GITPA, que fue políticamente intensa y especialmente controvertida, algún diputado llegó a asegurar que no había en el dictamen "ni una sola afirmación que careciera de soporte documental".

Falla el Tribunal por la senda de lo ya dispuesto en otros casos similares, por ejemplo en una sentencia de 2018 que reprobaba las imputaciones vertidas por una comisión de las Cortes Valencianas contra un alto cargo de la empresa pública de ferrocarriles a cuenta del grave accidente acaecido en el Metro de Valencia en 2006. Desde un sustrato de argumentaciones coincidentes, no obstante, el fallo asturiano va un paso más allá en algunos aspectos. Así, además de reconocer la vulneración del derecho a la presunción de inocencia en ámbitos extrajudiciales –en el que se subsume la protección del derecho al honor–, la resolución reprueba la alteración de la división de poderes y sentencia que la cámara "se extralimitó" en sus funciones no sólo al redactar el dictamen, sino también "en el proceso indagatorio", o en el trato que los diputados dieron a la trabajadora con sus preguntas en las comparecencias. Se reprocha también a la Mesa de la comisión que no llevase a cabo "la menor actuación dirigida a otorgar el amparo" que la denunciante le solicitó hasta en tres ocasiones.