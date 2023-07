Seis funcionarios condecorados por su entrega al servicio: "Habéis salvado vidas"

Son sin duda las condecoraciones más merecidas, aquellas que premian un hecho heroico o una trayectoria profesional relevante por parte de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Habéis salvado vidas", resaltó la Delegada del Gobierno, Delia Losa, sobre varios de los condecorados, en especial los cabos del Regimiento "Príncipe" Héctor Bruces y Manuel Alejandro Cuevas, que sacaron a varios ancianos de una residencia sierense en llamas, o la mediadora policial Verónica Fernández, que convenció a una menor de que no se arrojase al vacío desde el tejado de instituto en Oviedo, o el capitán de la Guardia Civil Carlos Fernández, que coordinó la evacuación del Hospital de Arriondas durante las inundaciones de noviembre de 2022. "Se os reconoce por salvar vidas humanas", remarcó la Delegada a los receptores de las Medallas del Mérito de la Protección Civil, concedidas por el rey Felipe VI. También fue condecorado el guardia civil –con consideración de suboficial– Nicolás Fernández, que salvó la vida a un octogenario que se desplomó en Viavélez.

Y también se premió la trayectoria profesional del que fuera jefe durante 15 años de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Oviedo, el sierense Obdulio Díaz. Con él al frente, la unidad se enfrentó a situaciones peliagudas por todo el país, desde los Premios Princesa a los disturbios por la sentencia del Procés en Barcelona. Un periplo profesional que se premia con la Cruz de Oficial de la orden del Mérito Civil.

Los soldados que evacuaron un asilo en Siero: "No piensas en la propia seguridad"

El sábado 9 de abril de 2022, un interno de la residencia de mayores "Ave María" de La Barganiza (Siero), prendió fuego a dos colchones y se atrincheró en su habitación. El incendio amenazaba con devorar al edificio y al resto de residentes. A la llamada de socorro acudieron soldados del Regimiento "Príncipe" número 3, con base en La Belga. Dos de ellos, los cabos Manuel Alejandro Cuevas y Héctor Bruces recibieron este lunes la Medalla de Bronce del Mérito de Protección Civil. Héctor Bruces, un veterano de Afganistán, recuerda aquella mañana con "bastante caos y mucho humo". "Cuando nos avisaron a las siete de la mañana no pensábamos que iba a ser de tanta dimensión. No me acuerdo bien a cuántas personas evacuamos, si a tres, cuatro o cinco. Fuimos por las habitaciones sacando a los impedidos. A un señor le faltaba una pierna y hubo que ayudarle a salir, y una señora pesaba 120 kilos y hubo que sacarla entre dos", explicó Héctor Bruces.

"En esos momentos no piensas en la seguridad propia solo en hacer el trabajo", cuenta este cabo, que pasó por momentos apurados durante su misión en Afganistán. "Ya en frío, una vez en casa, sí te das cuenta de que ha podido pasar cualquier cosa", añadió.

A los dos militares les choca que les hayan condecorado sólo "por haber cumplido con lo que había que hacer".

El "cerebro" del dispositivo del Sella y la evacuación de los pacientes del Hospital de Arriondas

El recientemente ascendido capitán Carlos Fernández, oficial adjunto de la Compañía de la Guardia Civil en Llanes, lleva nueve años organizando el dispositivo de la fiesta de las piraguas del Sella, uno de los grandes acontecimientos del año, que requiere de "integrar todas las capacidades de tres administraciones: la local, con las policías municipales; la regional, con los Bomberos del SEPA, el SESPA Protección Civil; y la estatal, con la propia Guardia Civil y sus diferentes especialidades, desde los GEAS, hasta los guías caninos". Según este mando de la Benemérita, "todo pivota sobre el puesto de mando avanzado". Fernández confesó que hay "una tensión latente que se lleva, hay que procurar dar respuesta a todas las situaciones que pueden darse, bien sanitarios, bien de orden público...".

Otro de los motivos por los que se le impuso la Medalla de Bronce del Mérito de Protección Civil con distintivo blanco, fue la coordinación de la evacuación de los pacientes del Hospital de Arriondas en las inundaciones de noviembre de 2021. Fernández, de 51 años, 31 de ellos en la Guardia Civil, indicó que el operativo de evacuación consistió en "sacar a los pacientes ordenadamente, facilitar todos los medios necesarios y coordinar para que no hubiese interrupciones". Delia Losa calificó la labor del capitán Fernández como "esencia, desde una posición discreta". Fernández mandó en su día la USECIC de Oviedo en la época del teniente coronel Isidro Martínez Viqueira.

Una maniobra de reanimación crucial para salvar a un octogenario en Viavélez (El Franco)

El pixueto Nicolás Fernández recibió este lunes la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil por reanimar a un octogenario que se desplomó en Viavélez (El Franco), mientras se desarrollaba la Marcha Galbán. "Cuando nos lo dijeron por la emisora, reaccioné rápido y llegué el primero. La hija del señor estaba dándole golpes en el pecho. Yo comencé a hacerle la reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que llegó una UVI que estaba cerca", relató este guardia civil con consideración de suboficial.

"Haberle salvado la vida a este hombre me llena de orgullo. Tanto él como su hija me dieron las gracias. El hombre terminó muriendo un tiempo después por otras dolencias", asegura este agente destinado en La Caridad (El Franco), con 15 años de experiencia.

Estos hechos ocurrieron en febrero de 2022. En abril de este año, durante la ola de incendios forestales que devastó buena parte del concejo de Valdés y otros concejos del Occidente, Nicolás Fernández también tuvo que arrimar el hombro y salvar más vidas. "Llevé a cabo el desalojo de Trevías. Estuvo muy apurada la cosa, pero no hubo que lamentar pérdida de vidas humanas. No pude volver a casa ese día: estuvimos trabajando todo el día, mañana, tarde y noche, sin descansar", resumió.

Del guardia Nicolás Fernández, la Delegada del Gobierno resaltó su "constancia en el trabajo y laboriosidad, cualidades que demostró prestando los primeros auxilios a un hombre que se había desplomado". Delia Losa no dudó en asegurar que "sin tu actuación, ese hombre no habría sobrevivido".

Obdulio Díaz: "Ahora hay más desobediencia, que exige más agentes"

El exjefe de la UIP dice que "lo más duro fue la muerte de Isidro Sanmartín en Afganistán"

Obdulio Díaz, quien mandase la IX Unidad de Intervención Policial (UIP) con base en Oviedo durante 15 años, hasta que el pasado 24 de diciembre se jubiló con 65 años, recibió este lunes la Cruz Oficial de la Orden del Mérito Civil por su trayectoria profesional y en especial por los 28 años en los que coordinó el dispositivo especial de seguridad con motivo de los Premiso Princesa de Asturias. La Delegada del Gobierno dijo de él que, junto a Anselmo de la Riva, jefe regional de Operaciones jubilado el pasado 30 de agosto, "era el referente de la Policía Nacional cuando me incorporé. Tenerle al frente era garantía de éxito". Losa también hizo referencia a los primero tiempos profesionales de Díaz: "Todo el que haya estado destinado en el País Vasco luchando contra el terrorismo es un héroe".

Díaz, nacido en Carbayín (Siero), entró en la Policía en 1979, "en pleno fragor". En el País Vasco estuvo en la Policía Judicial, en la época del auge de los atracos a los bancos y el tráfico de heroína. "Recuerdo en especial una banda de franceses, dedicados al robo de bancos y domicilios. Me tocó el asalto a una famosa joyería de Pamplona, en la que llegaron a secuestrar a la familia", rememoró.

Pero donde Obdulio Díaz destacó fue en la UIP. "En los años ochenta me llamaban la atención las compañías de reserva general en San Sebastián, trabajando las 24 horas. En el 94, cuando se creó el tercer grupo de la UIP en Asturias, pedí el traslado", comentó. "Me tocaron las reconversiones de la minería, del Naval, todos los derbis del Sporting y el Oviedo, y luego toda la problemática en España, porque somos una unidad móvil", contó. Díaz aseguró que "ha cambiado la forma de movilizarse. Antes se iba al enfrentamiento, con barricadas y demás. Ahora, la gente busca la desobediencia, la resistencia pasiva, y eso conlleva más efectivos policiales".

La UIP al mando de Díaz estuvo en finales de la Champions, las presidencias españolas de la UE, las cumbres de la OTAN, bodas reales, la proclamación de Felipe VI. "Los enfrentamientos más duros fueron los del Naval, y también los de Barcelona, los del referédum ilegal y los de la sentencia del Procés, que fueron más violentos", dijo. Lo más duro se produjo sin embargo a 8.000 kilómetros de distancia: "El peor momento en 28 años fue la muerte de Isidro Sanmartín (miembro de la UIP de Oviedo) en el ataque talibán a la embajada de Kabul, el 11 de diciembre de 2015".

La negociadora policial que salvó a una menor suicida en Oviedo

El secreto de Verónica Fernández: "Capacidad de comunicación y gestión de las emociones"

En diciembre de 2022, la inspectora de la Policía Nacional Verónica Fernández pudo convencer a una joven de 15 años para que no se arrojase del tejado de IES Alfonso II de Oviedo. "La chica se encontraba en una situación de sufrimiento extremo, no veía otra solución a su vida, no veía la realidad. Me costó mucho convencerla, hubo que trabajar a fondo, pero al final la dejé en manos de los servicios de salud", relató la inspectora , jefa del Grupo de la Brigada de Provincial de Información, y que es negociadora de la Policía desde 2012. Verónica Fernández recibió por este hecho y por su trayectoria profesional la Medalla de Bronce del Mérito de Protección Civil con distintivo blanco.

La emergencia en el instituto de Oviedo mantuvo en vilo a la comunidad educativa, aunque finalmente se evitó lo peor. A la zona se desplazaron incluso los Bomberos con una auto escalera para participar en el operativo, que finalmente acabó bien. La menor fue trasladada al HUCA, donde fue asistida.

"Procuro no tener más contacto con las personas con las que he negociado, aunque sé que la chica a la que convencí de que no se suicidase está afortunadamente bien", aseguró.

Verónica Fernández está acostumbrada a lidiar con situaciones críticas, que no se pueden solventar por los cauces normales. "Para este trabajo es importante la capacidad de comunicar, de escuchar, la empatía. La gestión de la inteligencia emocional es importante, pero no lo es todo, también cuenta la formación", explicó.

Delia Losa resaltó de la inspectora que es la única mujer negociadora en Asturias, "pero sin duda habrá más en el futuro". "Tienes entre manos la mediación, que implica empatía, sensibilidad, comprensión, perspicacia y pericia frente a personas que están en situación de bloqueo total", abundó la Delegada del Gobierno.

La inspectora aseguró que, al realizar su cometido, se pasa estrés y nervios, pero "tienes que controlarlos". Afortunadamente, no son situaciones que se den a diario. Toda esta presión se soluciona "con ventilación emocional en casa, para que no te afecte el trabajo", asegura esta inspectora. Y afortunadamente, resaltó Fernández, no ha tenido que lamentar por el momento un fracaso en sus negociaciones.