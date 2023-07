Aluvión de solicitudes para estudiar un grado en la Universidad de Oviedo: 12.684 (son 621 más que en 2022)

Aluvión de solicitudes para estudiar una carrera en Asturias. La Universidad de Oviedo ha recibido 12.684 preinscripciones, 621 más que el curso pasado, para sus 60 titulaciones. De ellas, más de la mitad, 8.427, proceden de fuera de la región –sobre todo, de Galicia, Cantabria y Castilla y León–, mientras que 4.257 son estudiantes del Principado. Es decir, prácticamente todos los alumnos que hicieron la EBAU de junio en el Principado, 4.769, quieren matricularse en la institución asturiana.

Estos datos "enormemente positivos" los dio ayer a conocer el vicerrector de Estudiantes, Alfonso López Muñiz, en el inicio de la EBAU de julio, que congregó en nueve sedes a 1.115 estudiantes, 115 más que en la edición anterior. De ellos, alrededor de 400 ya aprobaron en junio y se presentan para subir nota. En ningún caso, sus calificaciones bajarán, pues la Universidad de Oviedo se quedará con la mejor. "Hay situaciones muy peculiares –comentó el vicerrector–, de alumnos que tienen un 12,895" sobre 14. No obstante, estos aspirantes tendrán que esperar al año que viene para entrar en carreras con alta demandada, como Medicina, pues sus 165 plazas –15 más que el curso anterior– se cubrirán con la EBAU de junio.

En la convocatoria ordinaria aprobó el 95,85% de los aspirantes, algo menos que en 2020 (96,67%), pero hubo más dieces que nunca (diez). En ese 4% de no aptos están Diego Teleñe y Llara Marcos, del IES Víctor García de la Concha, de Villaviciosa, que ayer probaban otra vez suerte en el campus gijonés de Viesques. "Yo saqué un 1,5 en Matemáticas", dijo Teleñe. "Y yo un 1 en Inglés", apuntó Marcos. Ahora llegan "mejor preparados", con el sueño de estudiar Deportes y una ingeniería. Para María Paniagua y Julia Bravo, del IES Mata Jove de Gijón, la de ayer fue su primera EBAU: "Lo llevamos mal. Ya es verano y no es época de estudio. Las fiestas son muy malas...". Panigua quiere estudiar Enfermería, pero primero hará un ciclo de FP, mientras que Bravo aspira a ser azafata de vuelo. A Yoel García, del colegio Inmaculada de Gijón, también el inicio del verano le ha pasado factura: "Tuve dos meses para estudiar, pero solo lo hice esta semana. Sorprendentemente lo llevo bien". Su compañera María Sánchez suspendió la EBAU de junio: "Me lié con el temario del franquismo en Historia y con el reading de Inglés. Ahora voy bien. En septiembre empiezo Policía Nacional".

En el primer examen de ayer, el de Lengua Castellana y Literatura, entró un texto de Javier de Navascués, publicado en 2022 en el periódico "El Mundo" y, como prueba de lectura, "Crónica de una muerte anunciada", de Gabriel García Márquez, o "La moda de justa", de Marta D. Riezu. En Historia de España cayeron, entre otros temas, la Constitución española, el reino de Tartessos, Carlos I, la Segunda República y el franquismo.

Las notas se publicarán el día 17, el mismo día en el que saldrá la primera lista de adjudicación de grados. Aunque las preinscripciones, ya cerradas, son muy elevadas y la mayoría de ellas proceden de fuera de Asturias, el vicerrector de Estudiantes aclaró que los números menguarán sustancialmente. De hecho, los estudiantes no asturianos "acabarán siendo los minoritarios". "El curso pasado, alrededor del 80% de las matrículas eran de estudiantes de la comunidad. Dado el sistema de distrito único que hay, los jóvenes meten papeles en muchas universidades", aportó Alfonso López. Como siempre, las carreras con mayor demanda son Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Odontología y el doble grado de Matemáticas y Física. Nuevas titulaciones, como el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática, también tienen "muchísima demanda" para tan solo diez plazas, comentó el vicerrector.