Asturias crea, con 17 años de retraso, la categoría de enfermera especialista

Asturias creará la categoría de enfermera especialista, tras 17 años de reivindicaciones. El Principado aprobó este miércoles, con el voto a favor de SATSE y CC OO y la abstención de USIPA-SAIF y UGT, el decreto que desarrollará en el Servicio de Salud regional esta categoría profesional, que ya viene funcionando desde hace tiempo, recuerdan los sindicatos, "en la mayoría de comunidades autónomas del país". No habrá plazas nuevas para las especialistas, sino que se amortizarán 349 de enfermería generalista para las nuevas categorías.

"A pesar de que resulta imprescindible este avance –resalta Graciela Martínez, coordinadora de USIPA en Asturias–, no todo vale". Y se explica: "Existen muchas categorías profesionales con igual necesidad que no se han tenido en cuenta, como el técnico de farmacia o el técnico superior de documentación clínica; las plazas no son de nueva creación; y para el acceso se tendrán en consideración los servicios prestados como especialista desde la fecha de obtención del título de enfermería especialista". USIPA-SAIF considera que esto último "limita el acceso a quienes tienen competencia suficiente, incluso como formadoras de especialistas, para trabajar en dichos puestos".

Asturias llega con años de retraso. En concreto, 17. El decreto nacional de especialidades de enfermería es de abril del 2005. Son siete las especialidades: matrona (la única reconocida desde hace muchos años), salud mental (reconocida en todas las comunidades menos en Cataluña y Asturias), pediatría, del trabajo, geriatría, familiar y comunitaria, y quirúrgica. El gran caballo de batalla de ahora en adelante será cómo esas 349 plazas se repartirán entre las distintas especialidades, ya que todas quieren su parte y están presionando. Sin ir más lejos, el pasado 30 de junio, la Asociación de Enfermería Pediátrica lamentó, junto a USIPA, que las enfermeras especialistas en pediatría no estén presentes en los equipos de atención primaria "pese a ser las profesionales mejor cualificadas para ocupar las consultas de enfermera pediátrica". "Queremos reivindicar nuestro sitio en el sistema de salud. No solo es una cuestión de competencias profesionales, sino de ofrecer unos cuidados especializados de calidad a la población pediátrica", manifestaron.

Como esta, el resto de especialidades. La creación de la nueva categoría supone ante todo un mejor cuidado para la ciudadanía, como ocurre con los médicos. Si bien por ahora se amortizarán plazas, el Principado, en la mesa de negociación de ayer, dejó la puerta abierta a crear nuevas plazas en un futuro.