Barbón convierte su investidura en arma electoral de campaña mientras la cuerda con IU se tensa

Al final, la investidura del próximo presidente del Principado se ha hecho un hueco en el calendario de la campaña electoral. La Junta ha encajado entre mitin y mitin, del martes 18 al viernes 21 de julio, las sesiones de debate y la votación o votaciones que deben renovar por otros cuatro años el mandato de Adrián Barbón al frente del Gobierno regional. Asumiendo el riesgo de que se contamine, o precisamente para que sea interpretada como una actividad electoral más, el parlamento elegirá presidente en la misma semana de las elecciones generales e incluso, si se llega a una segunda votación, la misma víspera de la jornada de reflexión.

Los días han sido escogidos aprovechando que no existe restricción legal alguna que decrete la interferencia entre los actos parlamentarios y a campaña. También que en algún momento entre el viernes y ayer cambiaron las preferencias sobre las fechas más adecuadas para la investidura. El viernes, Barbón abogaba por un momento alejado de la campaña –dijo "dos semanas antes o la semana siguiente" al 23 de julio–, pero ayer el presidente de la Junta, Juan Cofiño, anunció que será la semana misma de la cita con las urnas.

Justificó el viraje sin otro propósito que su afán de hacer "que las instituciones se normalicen cuanto antes, porque estas situaciones de interinidad no son buenas para nadie", y de "imprimir celeridad" al reinicio de la cámara sin "invadir el mes de agosto". Teniendo en cuenta que tras la investidura "el presidente tiene que formar gobierno", y que debe celebrarse el acto solemne de su toma de posesión, las fechas se han fijado con la pretensión, dijo, de "dejarlo todo normalizado y funcionando a finales de julio".

Acaso porque también presentará candidatura, y porque puede pensar que le sirve igualmente como acto de campaña, el portavoz adjunto del PP y secretario general de los populares en Asturias, Álvaro Queipo, no criticó la investidura incrustada en la víspera electoral. Pasando la fecha por alto, prefirió centrarse en "qué va a ocurrir en ese debate. La gran pregunta es con quién va a pactar el PSOE. Sería muy negativo para la región y su futuro que IU entrase al Gobierno. Es un error, no es lo que Asturias y los asturianos quieren". El diputado señala además que su formación no se ha dirigido a Vox para pedirle que apoye la candidatura que presentará el líder popular, Diego Canga, y que lo que solicitará será el respaldo "de la cámara".

Él y Barbón dirigirán sus discursos a la cámara el martes 18. Para el miércoles 19 quedará el debate con los grupos y la primera votación. Si ninguno de los aspirantes obtuviera los 23 votos de la mayoría absoluta, la votación se repetiría con exigencia de mayoría simple el viernes 21. Tal y como están las cosas, con los tres votos de IU asegurados para Barbón y la abstención anunciada del único diputado de Foro, la elección del aspirante socialista en primera votación parte con 22 de los 23 votos necesarios y depende de la única diputada de Podemos. Con su apoyo, el presidente sería investido el día 19; su abstención desplazaría el momento de Barbón al 21, ahora sí asegurado, salvo mayúscula sorpresa, con mayoría simple, toda vez que Canga cuenta con los 17 votos del PP y pendiente de los cuatro de Vox.

El sistema de votación y la peculiaridad asturiana

La Junta General del Principado elegirá presidente por duodécima vez empezando el 18 de julio a las diez de la mañana con la exposición de los programas de los diputados que presenten su candidatura. Adrián Barbón y Diego Canga –los únicos que han anunciado candidatura– podrán hablar sin límite de tiempo antes de que el Pleno se suspenda hasta el día siguiente. Para el miércoles quedarán los turnos de intervención de los grupos parlamentarios, con posibilidad de réplica y contrarréplica para los aspirantes. Se procederá a continuación a la primera votación, que para que sea la definitiva exige que uno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta de los votos de la cámara (23). Si ninguno lo consigue, el viernes se repetirá y de aquí ya saldrá elegido el que obtenga más votos. En caso de empate, la ley marca que la votación se repita al cabo de 48 horas. Volverá a ponerse en práctica una de las peculiaridades del sistema parlamentario asturiano, que el Principado sólo comparte con Euskadi y que restringe las opciones al voto a favor de uno de los aspirantes o la abstención. No se puede votar en contra, lo que evita bloqueos y favorece la formación de gobiernos, aunque sea con mayorías a veces inestables.

IU tensa el pulso con el PSOE y pide una reorganización de consejerías

El adelanto del debate de investidura del Principado a la última semana de campaña de las elecciones generales no altera los planes ni la estrategia de Izquierda Unida en la negociación para formar parte del próximo gobierno autonómico. La coalición, lejos de rebajar sus exigencias, tensa el pulso con el PSOE y mantiene su tríada de criterios de partida: que no haya zonas vedadas a la discusión, la entrada en áreas de gestión económico industriales y llevar a la guerra a la burocracia al terreno social para aligerar los trámites que están detrás del atasco en cuestiones como, por ejemplo, las valoraciones de la dependencia. IU también apuesta por una reorganización de las consejerías que propicie una nueva estructura de las áreas que son competencia del Principado. El PSOE e IU Convocatoria por Asturias seguían ayer sin cerrar el acuerdo para formar un gobierno de coalición en la nueva legislatura, que da ahora sus primeros pasos. No siquiera el anuncio por parte del presidente de la Junta General, Juan Cofiño, de que el pleno para la elección del Presidente tendrá lugar los días 18, 19 y 21 de julio, alteró los planteamientos de IU, donde están convencidos de que este calendario obedece a que el PSOE quiere tener resuelta la composición y formación del próximo gobierno autonómico antes de meterse en el mes de agosto. En fuentes de la coalición juzgan necesaria la apuesta por "consejerías de nueva planta", con cambios en materia de medio ambiente, empleo, industria y economía y sostienen la necesidad de un organigrama que "de respuesta a una nueva realidad política de la que algunos aún no se han enterado".