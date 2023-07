Eva Longoria se ha destapado como la gran embajadora del Principado. La asturtexana, con raíces en Longoria (Belmonte de Miranda), se encuentra de promoción por España de "Flamin' Hot: La historia de los Cheetos picantes", una película que ya puede verse en la plataforma Disney+ y de la que es directora. Durante su "tournée" por los platós y los periódicos del país, la actriz no ha perdido oportunidad para sacar pecho de su asturianía y hacer campaña de la región: "Me encanta la fabada y me gustaría rodar una película en Asturias", ha asegurado en diferentes medios.

Una de las entrevistas que más repercusión tuvo, especialmente en las redes sociales, tuvo lugar en "La resistencia" (Movistar). En el programa de David Broncano, Longoria se reconoció una amante de la gastronomía asturiana. "Me encanta la fabada", afirmó, al tiempo que señalaba que su familia es originaria "de Llongoria". "Con doble ele", puntualizó, haciendo referencia a la toponimia asturiana de la localdad belmontina, en la que tiene sus raíces. "Fueron a América en el 1600", explicó. El académico de la Llingua, Inaciu Galán, aprovechó este corte del programa, que cuenta con miles de reproducciones en internet, para reivindicar el uso del asturiano. "Pues Eva Longoria sí fai usu de la toponomia tradicional asturiana y tien claro que’l pueblu d’onde vien la so familia ye Llongoria", tuiteó tras la emisión del programa. Pues @EvaLongoria sí fai usu de la toponomia tradicional asturiana y tien claro que’l pueblu d’onde vien la so familia ye Llongoria. 😍 https://t.co/5reauY3Dwc — Inaciu Galán (@inaciugalan) 5 de julio de 2023 El plató de "La resistencia" no fue el único sitio en el que Longoria destacó las bondades del Principado. En una entrevista para el diario El Mundo, la artista aseguró que había pensado en comprar una casa en ruinas en Asturias y que le gustaría rodar una película en la tierra de sus antepasados. "Creo que hay muchas historias que contar por el norte. Específicamente, en Asturias, donde nació España, como ellos dicen. Así que me gustaría rodar algunas cosas. Tengo muchos proyectos planeados. Pero no tienen que ver con los Cheetos. O quizá sí. Podemos hacer Cheetos de fabada o de jamón", afirmó.