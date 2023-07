Transportistas y curas "fake", las nuevas amenazas de estafa a residencias de mayores asturianas

Las alarmas vuelven a saltar en los centros de la tercera edad de la región. "Se están dando nuevos intentos de estafa", advierte la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, que ha comunicado con las residencias de mayores asturianas para prevenirlas de las sospechosas llamadas telefónicas que se están dando en algunos centros.

Se trata de llamadas en las que los interlocutores se hacen pasar por trabajadores de una empresa de transportes y afirman tener que entregar al centro cierta documentación para la renovación sanitaria 2023-2024 a cambio, supuestamente, de un pago.

Los responsables de las residencias que han sufrido estos intentos de estafa aseguran que han sabido identificarlos como tal y no ha habido mayores problemas. No obstante, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, recomienda denunciar siempre este tipo de hechos. "Mi departamento nunca ha pedido ni pedirá pagos en efectivo a ninguna residencia ni otro organismo, por lo que ninguna organización debe dar crédito a este tipo de llamadas", indica la consejera.

No es la primera vez que las residencias de mayores son víctimas de este tipo de delitos. De hecho, los estafadores no solo se hacen pasar por instituciones públicas, sino también por religiosas. Así lo señala la Madre Superiora de la Residencia Nuestra Señora Virgen del Rosario del Naranco. "Hace cuatro meses nos llamaron haciéndose pasar por sacerdotes del obispado diciendo que nos habían ingresado por error una cantidad de dinero de unos 300 euros y que se la devolviésemos", explica sor Lucía Sanz. Este hecho no solo ocurrió en la residencia del Naranco, sino también en otras casas de ancianos del Principado.

Ministerio de Sanidad

Alba Otero, trabajadora de la residencia Ovida, explica que el invierno pasado recibieron llamadas telefónicas en las que se hacían pasar por el Ministerio de Sanidad. "Tenían el nombre de la directora del centro y nos decían que habían salido nuevos protocolos sobre la Covid-19 y que debíamos adelantar el dinero para que nos los enviaran", comenta Otero. "Nos llegaron a decir que eran la propia directora cuando la teníamos al lado", prosigue la recepcionista. Se dieron cuenta de que era una estafa en el momento en el que les empezaron a pedir dinero. "Llamaban por la noche y nos pedían 60 euros, lo que no tenía ningún sentido", dice Alba Otero. Para evitar las estafas, la propia residencia mandó un comunicado dentro del centro informando del problema. Por el momento, este año, en su residencia, se han librado de estas estafas. No obstante, sí que están recibiendo llamadas sospechosas de un teléfono fijo procedente de Madrid que al descolgarlo, cuelgan.

En la residencia ERA del Cristo, la directora Ana Areces declaró para LA NUEVA ESPAÑA que hace tres semanas recibieron una llamada en la que se hacían pasar por Servicios Sociales. Areces, al notar que se trataba de una estafa, colgó inmediatamente.