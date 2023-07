Asturias disfruta, aunque "algo tarde", del "gustazo" de quitarse la mascarilla

«Hoy me dio un gran gustazo dejarla en casa colgada». Así de rotunda se pronunció Mercedes Ferradore, aliviada de poder ir este miércoles, tres años después, a la farmacia en Oviedo sin necesidad de tener que portar la mascarilla. Una alegría compartida por sus boticarios de cabecera y la mayoría de profesionales en el resto de Asturias, todos encantados con una medida que muchos no veían llegar, porque igual se retrasó algo, según los consultados por este periódico por toda la región. Y es que este miércoles 5 de julio se publicó en el BOE la orden por la que se da por finalizada la crisis sanitaria ocasionada por el covid, algo así como el «fin oficial» de la pandemia originada en 2020. La medida pone fin a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros de salud, hospitales, farmacias y centros sociosanitarios.

«Cuando hoy empecé a trabajar sin ella ni me lo creía», indicó la farmacéutica Beatriz Sánchez, en la misma línea que su compañero tras el mostrador, Javier González. «Se agradece mucho, más siendo verano y cuando aprieta el calor», apuntó éste mientras despachaba en la botica de la plaza del Fresno de Oviedo.

«A ver si no la tenemos que poner más en la vida», coinciden con los dedos cruzados trabajadores y clienta. Julia Álvarez, farmacéutica en la farmacia Roberto Fernández Menéndez de Mieres, considera que la medida «llega demasiado tarde». Aunque entiende la necesidad hasta ahora por ser establecimiento sanitario, cree que contra el covid, «ya no es necesaria». Francisco Botrán fue uno de los muchos clientes que entraron en su farmacia y muchos desconocían el fin de la obligación. Botrán se la quitó: «Han tardado, pero no se sabe hasta qué punto puede volver a ser necesaria».

Con mucha alegría se han tomado la medida en la farmacia Laborda, de Pola de Siero. «Estamos encantados, incluso hasta un poco raros porque, claro, fuimos los primeros en ponerlas y los últimos en quitarlas. Ahora te encuentras como que te falta algo pero nos acostumbraremos rápidamente», afirmó Elena Álvarez-Hevia Laborda. En su negocio hicieron hasta un divertido vídeo de recuerdo en el que todo el equipo de profesionales sale retirándose el cubrebocas mientras dan un salto de alegría.

También los clientes están contentos de haberse liberado de la obligatoriedad de ponerse la mascarilla para entrar a la farmacia, aunque la boticaria reconoce que desde que comenzó a retirarse en otros espacios «a mucha gente se le olvidaba y tenías que dejarles una para entrar». También los hay que ya han dado cuenta a Álvarez-Hevia de que seguirán protegiéndose «porque aquí vienen pacientes con síntomas; un catarro mismo ya sabemos todos cómo se transmite a raíz del covid, por lo que ahora recaerá en la responsabilidad de cada uno».

De hecho, a la responsabilidad y sensatez ha apelado el Colegio de Farmacéuticos de Asturias y la directora de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez. Esta última recuerda que de obligación la protección ha pasado a ser recomendable, al tiempo que apeló a la sensatez. «La pandemia nos enseñó lecciones que no podemos olvidar», señaló Rodríguez. En Salud Pública insisten en que la mascarilla debe usarse siempre que haya síntomas respiratorios que sean sospechosos de contagio y en espacios cerrados donde hay más posibilidades de infectarse. Además, recuerdan la necesidad de mantener la distancia, airear las salas cerradas y y lavar las manos para evitar contagios.

Sensatez y responsabilidad es lo que aplicarán en la farmacia del Muelle, en Gijón. Piensan regresar a las mascarillas en la época de la gripe para prevenir. No obstante, este miércoles fue toda una alegría: «Era la última barrera en la comunicación con clientes. Al momento de comprar medicamentos hace falta más que la comunicación con los ojos», reseña la farmacéutica Carmen Álvarez.

En Pola de Siero, en la farmacia Cabezas de Herrera, Charo González ha visto la retirada como una «liberación» porque estaban «ya muy hartos». No obstante, asume que «el peligro sigue estando ahí pero hay que convivir con el covid». En la botica, cuyo titular es Javier del Campo Cabezas de Herrera, hace tiempo ya que los clientes se la olvidaban. «Y desde que salió la noticia la semana pasada mucho más». De momento, mantendrán las mamparas de metacrilato en el mostrador. En el HUCA, en Oviedo, se pudieron ver este miércoles aún muchas mascarillas. Dos estudiantes del departamento UCI, Vanesa Venas y Paloma González, consideran positivo haberla retirado. Hay partidarios de mantenerla, como los gemelos María Humildad y Daniel Fernández, que creen que en los centros sanitarios «debería continuar». Por su parte, Javier Martínez decidió continuar poniéndose la mascarilla por una cuestión «de respeto» con los profesionales y los pacientes.