Antiguos alumnos de la Escolanía de Covadonga lamentan su cierre: "Es algo muy grave"

El anuncio del cierre de la Escolanía de Covadonga hecho el miércoles por el Cabildo ha generado un sentimiento de pena entre muchos asturianos y, especialmente, entre aquellos niños, hoy adultos, que pasaron parte de su infancia y adolescencia allí. Una pena que también reinaba en el santuario ayer, tras haber sido infructuosas las acciones para atraer niños a la institución en la que ya solo estudiaban siete menores.

A lo largo de sus casi ocho décadas de existencia, el coro de voces blancas fue toda un símbolo en Asturias. Pisó importantes escenarios y cantó junto a relevantes conjuntos nacionales e internacionales. Actuó en el Teatro Real de Madrid, la ópera de Oviedo, con la orquesta London Symphony, el coro de la Scala de Milán, y participó en el festival "Un segno per la vita" en Italia. También ante personajes como el tenor Alfredo Kraus, la madre Teresa de Calcuta en los premios "Príncipe de Asturias", el papa Juan Pablo II o el rey Felipe VI, que es además "escolano de honor", entre otros.

"El ocaso de la Escolanía de Covadonga ha supuesto uno de los días más tristes de mi vida", manifestó el músico y compositor Guillermo Martínez, quien se despedía, agradecido a sus maestros, de la "gran familia" de la Escolanía que siempre llevará en el corazón.

La misma pena manifestó Marco Antonio García de Paz, director del coro de Radio Televisión Española y del León de Oro, que desconocía la gravedad de la situación del centro donde pasó casi seis años desde 1981. "Me sorprendió la noticia y me da mucha pena", afirmó. Para él la Escolanía supuso muchas cosas. "Había buen nivel musical y académico. Allí aprendí mucho y la experiencia me curtió en lo musical y en lo humano. Definió mi decisión de ser músico", comentó. En su época pudieron continuar su formación en la Schola Cantorum de León gracias a la iniciativa de Leoncio Diéguez y Manuel Martín. "De allí salió una generación grande de músicos. Que desaparezca es grave, forma parte de Asturias", dijo.

Fernando Agüeria, director del Conservatorio Superior de Música del Principado, pasó allí siete años, entonces había unos sesenta escolanos. "Siento una gran tristeza, era un centro educativo puntero en la formación musical. De allí han salido grandísimos músicos que ocupan cargos de responsabilidad. Cumplía una función social y educativa de primer orden en Asturias", indicó. El lugar fue para muchas familias una oportunidad de brindar estudios especializados a sus hijos. "Era una formación educativa y musical de élite, no por la condición socioeconómica de los alumnos, sino por la calidad".

El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, lamentó lo sucedido en la institución en la que estudió un año y medio. "Es una pena que se pierda un referente así. Si Adolfo Mariño (abad) ha tenido que llegar a esto, entiendo que no tenía otra opción", dijo. Manuel Valiente, docente de Filosofía y músico se mostró triste por la noticia y dijo tener "buen recuerdo y agradecimiento". "Era una institución importante para todos", concluyó.