"En la vega de Grao, que fue la despensa de Oviedo, no es posible ver ni cien berzas; necesitamos revitalizar la producción agraria y potenciar figuras como la concentración parcelaria". Lo expresó así ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Juan Luis Rodríguez-Vigil, abogado y ex presidente del Principado, y junto a el también jurista Javier Junceda, coordinador del libro "Asturias ante el reto demográfico: análisis y perspectivas", editado por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), con aportaciones de 14 analistas, que diseccionan el gran problema poblacional al que se enfrenta la región.

"Nuestra pérdida de habitantes es mucho peor que la de Teruel o que la de Soria; la realidad rural de Asturias es compleja", afirmaron ambos juristas, en un Club repleto de público, con presencia, entre otros, de Ramiro Lomba, director de Sadei, autor del primer capítulo de la obra; Ramón Rodríguez, director del RIDEA; el diputado de Vox Javier Jove; el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Oviedo, Gaspar Llamazares; el ex alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, y la candidata de Asturias Existe, Raquel Murias.

Rodríguez-Vigil reclamó la puesta en marcha "soluciones complejas", pues "no valen parches", y una política eficaz de apoyo a la mujer en el medio rural. "Sin mujeres no hay población, no hay más vueltas que darle", indicó el abogado. Javier Junceda también reclamó medidas contundentes para un problema que no es exclusivo de Asturias, "lo mismo ocurre en otros muchos lugares del mundo, incluso en estados americanos como Oregón, donde ni siquiera sirve con ofrecer tierra gratis y suprimir los impuestos a los nuevos colonos", explicó.

"En España el primer dilema es qué hacer con las propiedades baldías en los pueblos; eso por no citar los ‘pro indivisos’", indicó Junceda. En ese punto Rodríguez-Vigil sacó a colación la complicada gestión de los montes vecinales en mano común. "Bajo una fórmula que juristas gallegos como el padre de Rajoy copiaron en su día de la tradición germánica, sumamente enrevesada", recalcó.